В Бердске горел реконструированный за 500 млн руб ДК «Родина»

Сегодня около 16.00 в Бердске произошел пожар в ДК «Родина». Во дворце культуры буквально перед Новым годом завершилась реконструкция за 500 млн руб.

Масштабная реконструкция главного культурного учреждения Бердска длилась с 2015 года. На средства областного бюджета обновили фасад, в здании полностью заменили «начинку»: сцену, кресла, внутреннюю отделку. Отремонтировали инженерные сети и вентиляцию, установили импортные системы пожаротушения. Именно обновленная система и помогла вовремя заметить пожар.

Как сообщают бердские СМИ со ссылкой на директора ДК Людмилу Чуркину, загорелось помещение костюмерной на 1 этаже. Оно находилось за железной дверью, поэтому огонь не успел распространиться. Более того, системы пожаротушения показали себя в деле. Пострадавших при пожаре нет. Ущерб от возгорания считается минимальным.

Отметим, что реконструкция ДК «Родина» еще полностью не завершена. Объявлено несколько новых аукционов, в том числе и по благоустройству территории.

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