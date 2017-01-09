Региональное министерство экономического развития представило на утверждение губернатору новый состав совета по реиндустриализации экономики Новосибирской области. В нем не оказалось мэра Новосибирска Анатолия Локтя, зато остался пока еще гендиректор Академпарка Дмитрий Верховод.

Новый состав совета сократился почти в два раза — с 75 до 47 человек. Помимо гендиректора «Сиблитмаша» Анатолия Масалова и главы СО РАН Александра Асеева сопредседателем совета станет спикер заксобрания Андрей Шимкив. Из совета также исключили вице-губернатора Новосибирской области Сергея Семку, министра строительства Сергея Боярского, главу племзавода «Ирмень» Юрия Бугакова и ряд других знаковых для новосибирского бизнес-сообщества персон (например, президента «Сибмоста» Альберта Кошкина).

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