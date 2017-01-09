«Альфа-Банк» требует с «Красного яра» 1,2 млрд руб

Арбитражный суд Новосибирской области включил в реестр требований кредиторов АО «Альфа-Банк» в рамках дела о банкротстве нефтебазы «Красный яр».

В конце декабря арбитражный суд удовлетворил ходатайство банка о включении в реестр требований кредиторов. Судом установлено, что нефтебаза «Красный яр» задолжала банку более 989,9 млн руб по кредиту. Более того, в сумму требований включено более 11 млн руб процентов по кредиту и 204,5 млн неустойки.

Сможет ли банк истребовать указанную сумму, пока непонятно, потому что временный управляющий по решению собрания кредиторов ходатайствовал о прекращении конкурсного производства и введении внешнего управления для санации предприятия. Ходатайство будет рассмотрено судом 26 января, вместе с отчетом конкурсного управляющего.

Как «КС» сообщал ранее, Сбербанк и Газпромбанк пытаются оспорить данное решение собрания, ведь за него проголосовало чуть более 50% кредиторов. Банки уверены, что решение ущемляет их законные интересы. В декабре по требованию Газпромбанка, который является залоговым кредитором, была проведена оценка залогового имущества — шести АЗС, принадлежащих нефтебазе «Красный яр». АЗС в Новосибирске и поселке Красный яр имеют рыночную стоимость порядка 166 млн руб.

Напомним, иск о банкротстве инициировало само предприятие еще в апреле 2015 года. Полным пакетом акций «Красного яра» владеет ЗАО УК «Сибтрубопроводстрой». Осенью 2014 года ОАО «Сибтрубопроводстрой» (СПТС) подало на банкротство с задолженностью порядка 3 млрд рублей. В феврале 2015 года о банкротстве заявила УК «Сибтрубопроводстрой», владеющая 24,98% акций. Наблюдение в ОАО СПТС было введено 17 ноября 2014 года, в управляющей компании — 5 марта 2015 года.

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