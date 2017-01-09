С 1 января введен новый штраф за неуплату налогов

В России с текущего года введены новые штрафные санкции за неуплату налогов физическими лицами. Штраф касается трех видов налогов — имущественного, транспортного и земельного.

Как сообщает налоговая инспекция, штраф в 20% от суммы задолженности может быть начислен тем гражданам, которые не оплачивали налоги с 2014 года. Причем, теперь отсутствие извещения об уплате налога не является реабилитирующим обстоятельством, поскольку оплата налога — прямая обязанность гражданина.

Более того, граждане должны самостоятельно уведомить налоговый орган о приобретении имущества, иначе данный факт может быть расценен как утаивание собственности от налогов. Так что если в 2015 году гражданин не знал о своей обязанности (что не освобождает от ответственности), то в 2017 его ждет штраф в 20% от суммы налога на каждый объект налогообложения.

Все ли объекты налогообложения зарегистрированы в ФНС можно уточнить в личном кабинете налогоплательщика или в своей инспекции. При нахождении имущества-невидимки будет начислен налог за 3 предшествующих года, но не позднее года приобретения имущества.

В налоговой отмечают также, что уведомления не рассылались льготникам и тем, у кого сумма налога менее 100 рублей. Но это не значит, что его можно не платить. Даже маленькие суммы могут облагаться штрафом. Пени по просроченному налогу за 2015 год начали начисляться уже со 2 декабря прошлого года.

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