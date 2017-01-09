Ледовая переправа «Спирино — Чингисы» закрыта для движения

Сегодня из-за выхода воды на поверхность льда единственная ледовая переправа в Новосибирской области официально закрылась для движения транспорта и людей.

Как сообщает пресс-служба областного МЧС, переправа протяженностью 1800 метров начала действовать 31 декабря. В зимнее время переправа в Ордынском районе достаточно востребована: значительно сокращает путь между населенными пунктами, а также напрямую связывает Сузунский и Ордынский районы. За состоянием переправы постоянно следят спасатели.

Последнее обследование переправы с участием государственных инспекторов по маломерным судам МЧС России выявило выход воды на поверхность. Из-за нестабильности температуры воздуха структура льда изменилась, стала неоднородной, что может привести к провалам.

«В связи с этим движение по ледовой переправе опасно и запрещено. Работа переправы в зависимости от погодных условий и состояния льда может быть возобновлена. Сейчас не только выезд техники, но и выход человека на лед сопряжен с опасностью для жизни», — говорится в сообщении пресс-службы.

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