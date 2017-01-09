С сегодняшнего дня Центр океанографии и морской биологии в Новосибирске ушел в санитарный отпуск.

Как сообщает пресс-служба дельфинария, в санитарный отпуск уходят как шоу, так и выставки морских рыб. Точной даты выхода из отпуска не называется, приблизительная — 12 февраля. Сообщение о возобновлении работы появится на официальном сайте Центра и в соцсетях.

Напомним, дельфинарий в Новосибирске открылся 2 августа. С этого времени практически ежедневно проходили выступления. Теперь у животных будет возможность отдохнуть и пройти полное ветеринарное обследование. Более того, проверят и технические системы дельфинария, проведут необходимые ремонты.

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