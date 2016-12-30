Виктор Функ снова помещен под домашний арест

Сегодня Куйбышевским районным судом избрана мера пресечения для главы Куйбышевского района Новосибирской области Виктора Функа, который подозревается в превышении должностных полномочий.

Напомним, 5 декабря Куйбышевский районный суд заменил Виктору Функу, находящемуся под домашним арестом, меру пресечения на залог в 500 тыс руб. Однако, апелляционная инстанция отменила данное решение. Функ находился под домашним арестом с июня текущего года.

Более того, Виктор Функ решением суда временно отстранен от должности. Следствие считает, что занимая пост, он может оказывать давление на свидетелей, в том числе работников администрации, находящихся в подчинении, в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий.

«Сегодня следователем было заявлено перед судом ходатайство об избрании в отношении Виктора Функа меры пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что, по мнению следствия, обвиняемый может оказать давление на сотрудников администрации района, которые находятся в его подчинении, может воспользоваться служебными связями и принять меры к уничтожению доказательств. Однако суд принял решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Новосибирской области.

Глава района обвиняется в превышении должностных полномочий при финансировании за счет бюджетных средств реконструкции насосно-фильтровальной станции в городе Куйбышеве. Функ перечислил коммерческой организации более 100 млн руб за работу, хотя фактически реконструкция не была завершена. Не завершение работ на станции привело к тяжким последствиям, выразившимся в не обеспечении населения Куйбышева питьевой водой, отвечающей требованиям, установленным санитарными правилами и нормами.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.