Празднование Нового года в Новогоднем городке. Вход свободный С 23.00 до 02.00 Городок на площади им. Ленина

Торжественное открытие новогодней елки, праздничная программа. Вход свободный С 17.00 до 05.00 Парк культуры и отдыха «Центральный» (ул. Мичурина, 8)

Новогодняя музыкальная программа. Вход в ледовый городок по билетам (приобретаются на месте) С 14.00 до 22.00 и с 00.00 до 03.00 Парк культуры и отдыха «Михайловская набережная», станция метро «Речной вокзал»

Дворовый праздник «Здравствуй, Зимушка – Зима!». В программе: игры, конкурсы. Вход свободный Начало в 11.00 ул. Средний переулок, 34

Новогодняя ночь для жителей микрорайона. Вход по билетам. На новогодние программы в ДК «Приморский» обязательна предварительная запись по тел. (383) 345-16-31 Начало в 22.00 ДК «Приморский», ул. Молодости, 15

1 января 2017 года

Ежедневно с 1 по 8 января 2017 года. Праздничная программа «Новогодний хоровод с Дедом Морозом». Вход свободный С 12.00 до 20.00 Городок на площади им. Ленина

«Первая танцевальная» — праздничная интерактивная танцевальная программа. Вход свободный С 18.00 до 20.00 Городок на площади им. Ленина

Ежедневно с 1 по 8 января 2017 года. Детские игровые программы. Вход свободный С 12.00 до 13.00 Парк культуры и отдыха «Центральный» (ул. Мичурина, 8)

Развлекательная программа «Новогодние забавы». Вход свободный С 19.00 до 22.00 Парк культуры и отдыха «Центральный» (ул. Мичурина, 8)

Новогодняя музыкальная программа. Вход в ледовый городок по билетам (приобретаются на месте) С 15.00 до 21.00 Парк культуры и отдыха «Михайловская набережная» (станция метро «Речной вокзал»)

Программа «Новогодний серпантин». Вход свободный. В связи с погодными условиями возможен перенос мероприятия на другой день С 16.00 до 18.00 Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а

Ежедневно с 1 по 8 января 2017 года. Молодежная дискотека «А мы такие зажигаем» (18+). Вход свободный. В связи с погодными условиями возможен перенос мероприятия на другой день С 19.00 до 21.00 Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а, сцена

2 января 2017 года

«Ледовая затея» — веселые конкурсы и эстафеты на катке, гигантский хоккей, шутливый кёрлинг. Вход свободный С 12.00 до 15.00 Городок на площади им. Ленина

Ежедневно с 2 по 8 января 2017 года. Праздник «Дед Мороз и все-все-все!» — развлекательные программы на катке С 16.00 до 18.00 Парк культуры и отдыха «Центральный» (ул. Мичурина, 8)

Концертная программа ЦВР «Галактика». Вход свободный Начало в 13.00 Парк культуры и отдыха «Березовая роща» (ул. Планетная, 53)

Детский спектакль «Новый год в Изумрудном городе». Вход по билетам Первое представление — с 11.00 до 12.30, второе представление — с 13.30 до 15.00 Дворец культуры им. М. Горького, ул. Богдана Хмельницкого, 40

Тематическая программа «Музыкальный калейдоскоп». Вход свободный Начало в 13.00 Площадка по адресу: ул. Зорге, 47

Тематическая программа «Музыкальный калейдоскоп». Вход свободный Начало в 15.00 Площадка по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 39

Новогодняя сказка «Злыднин Новый год» для детей от 3 до 11 лет. Вход по билетам, стоимость — 50 руб., билеты приобретаются на месте С 12.00 до 12.40 МБУК ДК «СТМ», ул. Забалуева, 47

Программа «Новогодние шалости». Вход свободный. В связи с погодными условиями возможен перенос мероприятия на другой день С 16.00 до 18.00 Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а

Спортивно-развлекательная программа «Молодецкая наша сила» С 19.00 до 22.00 Парк культуры и отдыха «Центральный» (ул. Мичурина, 8)

3 января 2017 года

Акция «Детские забавы». Показательная тренировка ХК «Сибсельмаш» 2006 г. р. (мастер-класс) на ледовом катке. Вход свободный Акция — с 12.00 до 15.00, тренировка — с 15.00 до 16.00 Городок на площади им. Ленина

Игровая программа «В гостях у сказки». Вход свободный С 13.00 до 15.00 Парк культуры и отдыха «Заельцовский» (ул. Парковая, 88)

Ежедневно с 3 по 5 января 2017 года. Танцевально-развлекательные программы на катке С 19.00 до 20.00 Парк культуры и отдыха «Центральный» (ул. Мичурина, 8)

Праздничная программа ДДК им. Калинина. Вход свободный Начало в 13.00 Парк культуры и отдыха «Березовая роща» (ул. Планетная, 53)

Детский спектакль «Новый год в Изумрудном городе». Вход по билетам Первое представление — с 11.00 до 12.30, второе — с 13.30 до 15.00 Дворец культуры им. М. Горького, ул. Богдана Хмельницкого, 40

«Волшебный ларец Деда Мороза»-музыкально-игровая программа для всей семьи. Вход свободный С 14.00 до 15.00 Парк культуры и отдыха «Сосновый бор», ул. Учительская, 49

Театрализованное музыкально-развлекательное представление «Путешествие Снеговичка». Вход свободный С 13.00 до 16.00 Парк культуры и отдыха «Первомайский», ул. Маяковского,5а

Ежедневно с 3 по 7 января. Первенство ОБъГЭСа по дворовому хоккею с мячом на валенках. Вход свободный Начало в 11.00 Хоккейная коробка по адресу: ул. Смоленская, 3

Спектакль «Царская наука». Вход по билетам Начало в 12.00 ДМ «Юность», проспект Строителей, 21

Спортивная программа «Старты на снегу». Вход свободный С 13.00 до 14.00 Площадка по адресу: ул. Зорге, 47

Спортивная программа «Старты на снегу». Вход свободный С 15.00 до 16.00 Площадка по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 39

4 января 2017 года

Ежедневно с 4 до 8 января 2017 года. XVII Сибирский фестиваль снежной скульптуры. Вход свободный В течение дня Первомайский сквер (станция метро «Площадь Ленина»)

Акция «Фестиваль снежных баб». Обучение катанию на коньках жителей города на ледовом катке. Вход свободный С 12.00 до 15.00 — акция, с 15.00 до 16.00 — обучение катанию на коньках Городок на площади им. Ленина

Праздничное новогоднее театрализованное представление «Дед Мороз и Ко». Вход свободный Начало в 13.00 Парк культуры и отдыха «Березовая роща» (ул. Планетная, 53)

Детский спектакль «Новый год в Изумрудном городе». Вход по билетам Первое представление — с 11.00 до 12.30, второе — с 13.30 до 15.00 Дворец культуры им. М. Горького, ул. Богдана Хмельницкого, 40

«Новогодний игроград» — спортивная программа для детей. Вход свободный С 14.00 до 15.00 Парк культуры и отдыха «Сосновый бор», ул. Учительская, 49

Спектакль «Царская наука». Вход по билетам Начало в 12.00 ДМ «Юность», проспект Строителей, 21

«В вихре танца» — новогодняя танцевальная программа с участием духового оркестра. Вход свободный Начало в 16.00 ДК «Звезда», ул. Иванова, 53

Тематическая программа «Становитесь, дети, в круг – Дед Мороз — наш лучший друг». Вход свободный Начало в 13.00 Площадка по адресу: ул. Зорге, 47

Тематическая программа «Становитесь, дети, в круг – Дед Мороз — наш лучший друг». Вход свободный Начало в 15.00 Площадка по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 39

«Шуба, валенки бегут, а калоши отстают». Вход свободный. В связи с погодными условиями возможен перенос мероприятия на другой день С 16.00 до 18.00 Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а

Спортивно-развлекательная программа «Зимние забавы» на микрорайоне «Затон». Вход свободный С 11.00 до 12.00 МБУ МЦ «Зодиак», отдел по работе с молодежью СП «Юность», ул. 2-ая Портовая,36, хоккейная коробка

Новогоднее цирковое шоу. Вход по билетам, детям до 4 лет бесплатно (без предоставления отдельного места). На новогодние программы в ДК «Приморский» обязательна предварительная запись по тел. (383) 345-16-31 Начало в 16.00 ДК «Приморский», ул. Молодости, 15

«Зимняя сказка» – развлекательная программа Начало в 13.00 Площадка у катка парка культуры и отдыха «У моря Обского», ул. Софийская, 15

5 января 2017 года

Игровая программа «В поисках Новогодней звезды». Вход свободный С 13.00 до 15.00 Парк культуры и отдыха «Заельцовский» (ул. Парковая, 88)

Акция «Заповедная тайна». Показательная тренировка хоккеистов учреждения (мастер-класс) на ледовом катке. Вход свободный С 12.00 до 15.00 — акция, с 15.00 до 16.00 — тренировка хоккеистов Городок на площади им. Ленина

Концертная программа МЦ «Звездный». Вход свободный Начало в 13.00 Парк культуры и отдыха «Березовая роща» (ул. Планетная, 53)

Театрализованное развлекательное представление «К нам в гости Леший приходил…». Игры и снежные забавы «Новогодние минутки». Вход свободный С 13.00 до 16.00 Парк культуры и отдыха «Первомайский», ул. Маяковского,5а

Презентация клуба раннего развития «Кроха», для самых маленьких — вход свободный. Демонстрация детских анимационных фильмов — вход платный. На новогодние программы в ДК «Приморский» обязательна предварительная запись по тел. (383) 345-16-31 Начало презентации в 11.00, показ фильмов — в 12.00 ДК «Приморский» ул. Молодости, 15

Новогодний танцевальный флешмоб. Вход свободный Начало в 12.00 Уличная площадка перед ДМ «Маяк», ул. Русская, 1а

Семейная конкурсная программа на лучшую снежную фигуру «Снежная фантазия». Вход свободный Начало в 13.00 Площадка по адресу: ул. Зорге, 47

Семейная конкурсная программа на лучшую снежную фигуру «Снежная фантазия». Вход свободный Начало в 15.00 Площадка по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 39

Новогодняя конкурсно-игровая программа «Рождественская звезда», для детей 9-14 лет. Вход свободный С 12.00 до 14.00 МБУ ДО ДДТ им. А.И. Ефремова, ул. Мира, 14

Программа «В гостях у Метелицы». Вход свободный. В связи с погодными условиями возможен перенос мероприятия на другой день С 16.00 до 18.00 Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а

6 января 2017 года

Акция «Новогоднее семейство». Обучение катанию на коньках жителей города. Вход свободный С 12.00 до 15.00 — акция, с 15.00 до 16.00 — обучение катанию Городок на площади им. Ленина

Развлекательная программа «Хот-догам наш ответ готов – попробуй наших пирогов!». Вход свободный С 19.00 до 22.00 Парк культуры и отдыха «Центральный» (ул. Мичурина, 8)

Игровая программа «Рождественский переполох». Вход свободный С 13.00 до 15.00 Парк культуры и отдыха «Заельцовский» (ул. Парковая, 88)

Демонстрация детских анимационных фильмов. Вход платный. На новогодние программы в ДК «Приморский» обязательна предварительная запись по тел. (383) 345-16-31 Начало в 12.00 ДК «Приморский», ул. Молодости, 15

Квест-игра «У леса на опушке». Вход свободный. Начало в 13.00 Площадка по адресу: ул. Зорге, 47

Квест-игра «У леса на опушке». Вход свободный Начало в 15.00 Площадка по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 39

Рождественские каникулы (игровая программа). Вход свободный Начало в 12.00 МБУК ДК «Затон», ул. Судоремонтная, 1

Программа «Пришла коляда». В связи с погодными условиями возможен перенос мероприятия на другой день. Вход свободный С 16.00 до 18.00 Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а

7 января 2017 года

Праздничная программа «Рождество» в Новогоднем городке на площади им. Ленина, рождественский базар «ДоброДар». Вход свободный С 12.00 до 17.00 Городок на площади им. Ленина

Праздничная Рождественская программа. Вход свободный С 12.00 до 22.00 Парк культуры и отдыха «Центральный» (ул. Мичурина, 8)

Игровая программа «Рождественское чудо». Вход свободный С 13.00 до 15.00 Парк культуры и отдыха «Заельцовский» (ул. Парковая, 88)

«Рождественские встречи в Ледовом Городке!»: праздничная программа, концертная программа новосибирских исполнителей, фейерверк. Вход в ледовый городок платный С 13.00 до 20.00 Парк культуры и отдыха «Михайловская набережная» (станция метро «Речной вокзал»)

Литургия, приуроченная к Рождеству Христову С 00.00 до 02.00 Храм Успения Пресвятой Богородицы, ул. Гоголя, 179

Концертная программа «Рождественские встречи» народного ансамбля «Русская песня». Вход свободный Начало в 15.00 МБУДО «ЦВР «Пашинский» (структурное подразделение «Гвардейский»), ул. Солидарности, 71Б

«Светлый праздник Рождества» — праздничная программа для гостей. Вход свободный С 14.00 до 15.00 Парк культуры и отдыха «Сосновый бор», ул. Учительская, 49

Празднично-развлекательная программа «Рождественская сказка для больших и маленьких»: конкурсы для детей и подростков, праздничные гулянья. Вход свободный С 13.00 до 15.00 Парк культуры и отдыха «Первомайский», ул. Маяковского,5а

Рождественская праздничная программа совместно с храмом Святого Архистратига Михаила. На новогодние программы в ДК «Приморский» обязательна предварительная запись по тел. (383) 345-16-31 Начало в 12.00 ДК «Приморский», ул. Молодости, 15

«Рождественские встречи» — развлекательная программа. Вход свободный Начало в 13.00 Площадка у катка ПКиО «У моря Обского», ул. Софийская, 15

«Формула рождества» — рождественские интерактивные программы. Вход свободный Начало в 17.00 Площадь ДК «Академия», ул. Ильича,4

«Светлый праздник Рождество» — тематическая программа, посвященная Рождеству Христову. Вход свободный Начало в 13.00 Площадка по адресу: ул. Зорге, 47

«Светлый праздник Рождество» — тематическая программа, посвященная Рождеству Христову. Вход свободный Начало в 13.00 Площадка по адресу: Саввы Кожевникова, 39

Программа «Чудеса на Рождество». В связи с погодными условиями возможен перенос мероприятия на другой день. Вход свободный С 16.00 до 18.00 Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а

8 января 2017 года

Торжественное закрытие XVII Сибирского фестиваля снежных скульптур. Вход свободный С 14.00 до 15.00 Площадь им. Ленина

Акция «Территория добра». Вход свободный С 12.00 до 14.00 Городок на площади им. Ленина

Танцевально-развлекательная программа «Продолжаем хоровод – скоро старый Новый год!». Вход свободный С 16.00 до 18.00 Парк культуры и отдыха «Центральный» (ул. Мичурина, 8)

Ежедневно с 8 по 10 января 2017 года. Зимние забавы, детская конкурсно-игровая программа в Резиденции Деда Мороза, музыка, молодежная развлекательная программа, соревнования. Вход в ледовый городок платный С 13.00 до 20.00 Парк культуры и отдыха «Михайловская набережная» (станция метро «Речной вокзал»)

Традиционный Рождественский концерт «Рождество приходит в каждый дом». Вход свободный С 15.00 до 16.00 МБУДО «ЦВР «Пашинский», ул. Новоуральская, 21

Представление ростовых кукол «Золотой ключик» (вход по билетам, детям до 3 лет — бесплатно). Рождественский праздник в клубе «Надежда» — для тех, кому за 50…(вход по билетам). На новогодние программы в ДК «Приморский» обязательна предварительная запись по тел. (383)345-16-31 Начало представления ростовых кукол в 11.00, рождественского праздника — в 15.00 ДК «Приморский», ул. Молодости, 15

Фольклорная программа «Сказочное Рождество» Начало в 12.00 Уличная площадка перед ДМ «Маяк», ул. Русская, 1а

«Весёлые святки» — фольклорная игровая программа с песнями, шутками, хороводами Начало в 16.00 ДК «Звезда», ул. Иванова, 53

Рождественский бал Академгородка. Вход по билетам Начало в 16.00 ДМ «Юность», проспект Строителей, 21

Тематическая программа «Забавы матушки зимы» (День семейного отдыха). Вход свободный Начало в 13.00 Площадка по адресу: ул. Зорге, 47

Тематическая программа «Забавы матушки зимы» (День семейного отдыха). Вход свободный Начало в 15.00 Площадка по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 39

Программа «Новый год счастливым будет». Вход свободный. В связи с погодными условиями возможен перенос мероприятия на другой день С 16.00 до 18.00 Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а

13 января 2017 года

Традиционный новогодний бал ветеранов Центрального округа. Вход свободный С 15.00 до 18.00 ДК «Прогресс», Красный проспект, 167

«НеслуЧАЙная выставка». Вход свободный С 10.00 до 18.00 МКУ ЦГПВ «Пост №1» СП ЦИРЛР, ул. Пархоменко,8

Новогодний бал — маскарад для ветеранов «В кругу друзей». Вход свободный С 14.00 до 16.00 Дворец культуры им. М. Горького, ул. Богдана Хмельницкого, 40

15 января 2017 года

Игровая программа «Карнавальная маска». Вход свободный С 13.00 до 15.00 Парк культуры и отдыха «Заельцовский» (ул. Парковая, 88)

Зимние забавы, семейная конкурсно-игровая программа, музыка, отборочный тур соревнований «Хрустальная ледянка». Вход в ледовый городок платный С 14.00 до 20.00 Парк культуры и отдыха «Михайловская набережная» (станция метро «Речной вокзал»)

16 января 2017 года

Показ художественного фильма «Предсказание», Россия, 1993 год. Благотворительный киносеанс для ветеранов, пенсионеров и инвалидов. Начало в 11.00 ДК «Прогресс», Красный проспект, 167, кинозал

Клуб «Старая пластинка». Вход свободный Начало в 18.30 ДК «Прогресс», Красный проспект, 167, театрально-концертный зал

22 января 2017 года

Игровая программа «Вдогонку за волшебством». Вход свободный С 13.00 до 15.00 Парк культуры и отдыха «Заельцовский» (ул. Парковая, 88)