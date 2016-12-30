В Новосибирске в новогодние дни пройдет немало праздничных мероприятий, на которых смогут отдохнуть и повеселиться и взрослые, и дети. Программа предоставлена пресс-центром мэрии.

31 декабря 2016

Празднование Нового года в Новогоднем городке. Вход свободный С 23.00 до 02.00 Городок на площади им. Ленина
Торжественное открытие новогодней елки, праздничная программа. Вход свободный С 17.00 до 05.00 Парк культуры и отдыха «Центральный» (ул. Мичурина, 8)
Новогодняя музыкальная программа. Вход в ледовый городок по билетам (приобретаются на месте) С 14.00 до 22.00 и с 00.00 до 03.00 Парк культуры и отдыха «Михайловская набережная», станция метро «Речной вокзал»
Дворовый праздник «Здравствуй, Зимушка – Зима!». В программе: игры, конкурсы. Вход свободный Начало в 11.00 ул. Средний переулок, 34
Новогодняя ночь для жителей микрорайона. Вход по билетам. На новогодние программы в ДК «Приморский» обязательна предварительная запись по тел. (383) 345-16-31 Начало в 22.00 ДК «Приморский», ул. Молодости, 15
 

1 января 2017 года

 
Ежедневно с 1 по 8 января 2017 года. Праздничная программа «Новогодний хоровод с Дедом Морозом». Вход свободный

 

 С 12.00 до 20.00 Городок на площади им. Ленина
«Первая танцевальная» — праздничная интерактивная танцевальная программа. Вход свободный С 18.00 до 20.00 Городок на площади им. Ленина
Ежедневно с 1 по 8 января 2017 года. Детские игровые программы. Вход свободный С 12.00 до 13.00 Парк культуры и отдыха «Центральный» (ул. Мичурина, 8)
Развлекательная программа «Новогодние забавы». Вход свободный С 19.00 до 22.00 Парк культуры и отдыха «Центральный» (ул. Мичурина, 8)
Новогодняя музыкальная программа. Вход в ледовый городок по билетам (приобретаются на месте) С 15.00 до 21.00 Парк культуры и отдыха «Михайловская набережная» (станция метро «Речной вокзал»)
Программа «Новогодний серпантин». Вход свободный. В связи с погодными условиями возможен перенос мероприятия на другой день С 16.00 до 18.00 Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а
Ежедневно с 1 по 8 января 2017 года. Молодежная дискотека «А мы такие зажигаем» (18+). Вход свободный. В связи с погодными условиями возможен перенос мероприятия на другой день

 

 С 19.00 до 21.00 Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а, сцена
 

2 января 2017 года

 
«Ледовая затея» — веселые конкурсы и эстафеты на катке, гигантский хоккей, шутливый кёрлинг. Вход свободный  С 12.00 до 15.00 Городок на площади им. Ленина
Ежедневно с 2 по 8 января 2017 года. Праздник «Дед Мороз и все-все-все!» — развлекательные программы на катке С 16.00 до 18.00 Парк культуры и отдыха «Центральный» (ул. Мичурина, 8)
Концертная программа ЦВР «Галактика». Вход свободный Начало в 13.00 Парк культуры и отдыха «Березовая роща» (ул. Планетная, 53)
Детский спектакль «Новый год в Изумрудном городе». Вход по билетам Первое представление — с 11.00 до 12.30, второе представление — с 13.30 до 15.00 Дворец культуры им. М. Горького, ул. Богдана Хмельницкого, 40
Тематическая программа «Музыкальный калейдоскоп». Вход свободный Начало в 13.00 Площадка по адресу: ул. Зорге, 47
Тематическая программа «Музыкальный калейдоскоп». Вход свободный Начало в 15.00 Площадка по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 39
Новогодняя сказка «Злыднин Новый год» для детей от 3 до 11 лет. Вход по билетам, стоимость — 50 руб., билеты приобретаются на месте С 12.00 до 12.40 МБУК ДК «СТМ», ул. Забалуева, 47
Программа «Новогодние шалости». Вход свободный. В связи с погодными условиями возможен перенос мероприятия на другой день С 16.00 до 18.00 Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а
Спортивно-развлекательная программа «Молодецкая наша сила» С 19.00 до 22.00 Парк культуры и отдыха «Центральный» (ул. Мичурина, 8)
 

3 января 2017 года

 
Акция «Детские забавы». Показательная тренировка ХК «Сибсельмаш» 2006 г. р. (мастер-класс) на ледовом катке. Вход свободный Акция — с 12.00 до 15.00, тренировка — с 15.00 до 16.00 Городок на площади им. Ленина
Игровая программа «В гостях у сказки». Вход свободный С 13.00 до 15.00 Парк культуры и отдыха «Заельцовский» (ул. Парковая, 88)
Ежедневно с 3 по 5 января 2017 года. Танцевально-развлекательные программы на катке С 19.00 до 20.00 Парк культуры и отдыха «Центральный» (ул. Мичурина, 8)
Праздничная программа ДДК им. Калинина. Вход свободный Начало в 13.00 Парк культуры и отдыха «Березовая роща» (ул. Планетная, 53)
Детский спектакль «Новый год в Изумрудном городе». Вход по билетам Первое представление — с 11.00 до 12.30, второе — с 13.30 до 15.00 Дворец культуры им. М. Горького, ул. Богдана Хмельницкого, 40
«Волшебный ларец Деда Мороза»-музыкально-игровая программа для всей семьи. Вход свободный С 14.00 до 15.00 Парк культуры и отдыха «Сосновый бор», ул. Учительская, 49
Театрализованное музыкально-развлекательное представление «Путешествие Снеговичка». Вход свободный С 13.00 до 16.00 Парк культуры и отдыха «Первомайский», ул. Маяковского,5а
Ежедневно с 3 по 7 января. Первенство ОБъГЭСа по дворовому хоккею с мячом на валенках. Вход свободный

 

 Начало в 11.00 Хоккейная коробка по адресу: ул. Смоленская, 3
Спектакль «Царская наука». Вход по билетам Начало в 12.00 ДМ «Юность», проспект Строителей, 21
Спортивная программа «Старты на снегу». Вход свободный С 13.00 до 14.00 Площадка по адресу: ул. Зорге, 47
Спортивная программа «Старты на снегу». Вход свободный С 15.00 до 16.00 Площадка по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 39
 

4 января 2017 года

 
Ежедневно с 4 до 8 января 2017 года. XVII Сибирский фестиваль снежной скульптуры. Вход свободный

 

 В течение дня Первомайский сквер (станция метро «Площадь Ленина»)
Акция «Фестиваль снежных баб». Обучение катанию на коньках жителей города на ледовом катке. Вход свободный С 12.00 до 15.00 — акция, с 15.00 до 16.00 — обучение катанию на коньках Городок на площади им. Ленина
Праздничное новогоднее театрализованное представление «Дед Мороз и Ко». Вход свободный Начало в 13.00 Парк культуры и отдыха «Березовая роща» (ул. Планетная, 53)
Детский спектакль «Новый год в Изумрудном городе». Вход по билетам Первое представление — с 11.00 до 12.30, второе — с 13.30 до 15.00 Дворец культуры им. М. Горького, ул. Богдана Хмельницкого, 40
«Новогодний игроград» — спортивная программа для детей. Вход свободный С 14.00 до 15.00 Парк культуры и отдыха «Сосновый бор», ул. Учительская, 49
Спектакль «Царская наука». Вход по билетам Начало в 12.00 ДМ «Юность», проспект Строителей, 21
«В вихре танца» — новогодняя танцевальная программа с участием духового оркестра. Вход свободный Начало в 16.00 ДК «Звезда», ул. Иванова, 53
Тематическая программа «Становитесь, дети, в круг – Дед Мороз — наш лучший друг». Вход свободный Начало в 13.00 Площадка по адресу: ул. Зорге, 47
Тематическая программа «Становитесь, дети, в круг – Дед Мороз — наш лучший друг». Вход свободный Начало в 15.00 Площадка по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 39
«Шуба, валенки бегут, а калоши отстают». Вход свободный. В связи с погодными условиями возможен перенос мероприятия на другой день С 16.00 до 18.00 Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а
Спортивно-развлекательная программа «Зимние забавы» на микрорайоне «Затон». Вход свободный С 11.00 до 12.00 МБУ МЦ «Зодиак», отдел по работе с молодежью СП «Юность», ул. 2-ая Портовая,36, хоккейная коробка
Новогоднее цирковое шоу. Вход по билетам, детям до 4 лет бесплатно (без предоставления отдельного места). На новогодние программы в ДК «Приморский» обязательна предварительная запись по тел. (383) 345-16-31 Начало в 16.00 ДК «Приморский», ул. Молодости, 15
«Зимняя сказка» – развлекательная программа Начало в 13.00 Площадка у катка парка культуры и отдыха «У моря Обского», ул. Софийская, 15
 

5 января 2017 года

 
Игровая программа «В поисках Новогодней звезды». Вход свободный С 13.00 до 15.00 Парк культуры и отдыха «Заельцовский» (ул. Парковая, 88)
Акция «Заповедная тайна». Показательная тренировка хоккеистов учреждения (мастер-класс) на ледовом катке. Вход свободный С 12.00 до 15.00 — акция, с 15.00 до 16.00 — тренировка хоккеистов Городок на площади им. Ленина
Концертная программа МЦ «Звездный». Вход свободный Начало в 13.00 Парк культуры и отдыха «Березовая роща» (ул. Планетная, 53)
Театрализованное развлекательное представление «К нам в гости Леший приходил…». Игры и снежные забавы «Новогодние минутки». Вход свободный С 13.00 до 16.00 Парк культуры и отдыха «Первомайский», ул. Маяковского,5а
Презентация клуба раннего развития «Кроха», для самых маленьких — вход свободный. Демонстрация детских анимационных фильмов — вход платный. На новогодние программы в ДК «Приморский» обязательна предварительная запись по тел. (383) 345-16-31 Начало презентации в 11.00, показ фильмов — в 12.00 ДК «Приморский» ул. Молодости, 15
Новогодний танцевальный флешмоб. Вход свободный Начало в 12.00 Уличная площадка перед ДМ «Маяк», ул. Русская, 1а
Семейная конкурсная программа на лучшую снежную фигуру «Снежная фантазия». Вход свободный Начало в 13.00 Площадка по адресу: ул. Зорге, 47
Семейная конкурсная программа на лучшую снежную фигуру «Снежная фантазия». Вход свободный Начало в 15.00 Площадка по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 39
Новогодняя конкурсно-игровая программа «Рождественская звезда», для детей 9-14 лет. Вход свободный С 12.00 до 14.00 МБУ ДО ДДТ им. А.И. Ефремова, ул. Мира, 14
Программа «В гостях у Метелицы». Вход свободный. В связи с погодными условиями возможен перенос мероприятия на другой день С 16.00 до 18.00 Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а
 

6 января 2017 года

 
Акция «Новогоднее семейство». Обучение катанию на коньках жителей города. Вход свободный С 12.00 до 15.00 — акция, с 15.00 до 16.00 — обучение катанию Городок на площади им. Ленина
Развлекательная программа «Хот-догам наш ответ готов – попробуй наших пирогов!». Вход свободный С 19.00 до 22.00 Парк культуры и отдыха «Центральный» (ул. Мичурина, 8)
Игровая программа «Рождественский переполох». Вход свободный С 13.00 до 15.00 Парк культуры и отдыха «Заельцовский» (ул. Парковая, 88)
Демонстрация детских анимационных фильмов. Вход платный. На новогодние программы в ДК «Приморский» обязательна предварительная запись по тел. (383) 345-16-31 Начало в 12.00 ДК «Приморский», ул. Молодости, 15
Квест-игра «У леса на опушке». Вход свободный. Начало в 13.00 Площадка по адресу: ул. Зорге, 47
Квест-игра «У леса на опушке». Вход свободный Начало в 15.00 Площадка по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 39
Рождественские каникулы (игровая программа). Вход свободный Начало в 12.00 МБУК ДК «Затон», ул. Судоремонтная, 1
Программа «Пришла коляда». В связи с погодными условиями возможен перенос мероприятия на другой день. Вход свободный С 16.00 до 18.00 Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а
 

7 января 2017 года

 
Праздничная программа «Рождество» в Новогоднем городке на площади им. Ленина, рождественский базар «ДоброДар». Вход свободный С 12.00 до 17.00 Городок на площади им. Ленина
Праздничная Рождественская программа. Вход свободный С 12.00 до 22.00 Парк культуры и отдыха «Центральный» (ул. Мичурина, 8)
Игровая программа «Рождественское чудо». Вход свободный С 13.00 до 15.00 Парк культуры и отдыха «Заельцовский» (ул. Парковая, 88)
«Рождественские встречи в Ледовом Городке!»: праздничная программа, концертная программа новосибирских исполнителей, фейерверк. Вход в ледовый городок платный С 13.00 до 20.00 Парк культуры и отдыха «Михайловская набережная» (станция метро «Речной вокзал»)
Литургия, приуроченная к Рождеству Христову С 00.00 до 02.00 Храм Успения Пресвятой Богородицы, ул. Гоголя, 179
Концертная программа «Рождественские встречи» народного ансамбля «Русская песня». Вход свободный Начало в 15.00 МБУДО «ЦВР «Пашинский» (структурное подразделение «Гвардейский»), ул. Солидарности, 71Б
«Светлый праздник Рождества» — праздничная программа для гостей. Вход свободный С 14.00 до 15.00 Парк культуры и отдыха «Сосновый бор», ул. Учительская, 49
Празднично-развлекательная программа «Рождественская сказка для больших и маленьких»: конкурсы для детей и подростков, праздничные гулянья. Вход свободный С 13.00 до 15.00 Парк культуры и отдыха «Первомайский», ул. Маяковского,5а
Рождественская праздничная программа совместно с храмом Святого Архистратига Михаила. На новогодние программы в ДК «Приморский» обязательна предварительная запись по тел. (383) 345-16-31 Начало в 12.00 ДК «Приморский», ул. Молодости, 15
«Рождественские встречи» — развлекательная программа. Вход свободный Начало в 13.00 Площадка у катка ПКиО «У моря Обского», ул. Софийская, 15
«Формула рождества» — рождественские интерактивные программы. Вход свободный Начало в 17.00 Площадь ДК «Академия», ул. Ильича,4
«Светлый праздник Рождество» — тематическая программа, посвященная Рождеству Христову. Вход свободный Начало в 13.00 Площадка по адресу: ул. Зорге, 47
«Светлый праздник Рождество» — тематическая программа, посвященная Рождеству Христову. Вход свободный Начало в 13.00 Площадка по адресу: Саввы Кожевникова, 39
Программа «Чудеса на Рождество». В связи с погодными условиями возможен перенос мероприятия на другой день. Вход свободный С 16.00 до 18.00 Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а
 

8 января 2017 года

 
Торжественное закрытие XVII Сибирского фестиваля снежных скульптур. Вход свободный С 14.00 до 15.00 Площадь им. Ленина
Акция «Территория добра». Вход свободный С 12.00 до 14.00 Городок на площади им. Ленина
Танцевально-развлекательная программа «Продолжаем хоровод – скоро старый Новый год!». Вход свободный С 16.00 до 18.00 Парк культуры и отдыха «Центральный» (ул. Мичурина, 8)
Ежедневно с 8 по 10 января 2017 года. Зимние забавы, детская конкурсно-игровая программа в Резиденции Деда Мороза, музыка, молодежная развлекательная программа, соревнования. Вход в ледовый городок платный С 13.00 до 20.00 Парк культуры и отдыха «Михайловская набережная» (станция метро «Речной вокзал»)
Традиционный Рождественский концерт «Рождество приходит в каждый дом». Вход свободный С 15.00 до 16.00 МБУДО «ЦВР «Пашинский», ул. Новоуральская, 21
Представление ростовых кукол «Золотой ключик» (вход по билетам, детям до 3 лет — бесплатно). Рождественский праздник в клубе «Надежда» — для тех, кому за 50…(вход по билетам). На новогодние программы в ДК «Приморский» обязательна предварительная запись по тел. (383)345-16-31 Начало представления ростовых кукол в 11.00, рождественского праздника — в 15.00 ДК «Приморский», ул. Молодости, 15
Фольклорная программа «Сказочное Рождество» Начало в 12.00 Уличная площадка перед ДМ «Маяк», ул. Русская, 1а
«Весёлые святки» — фольклорная игровая программа с песнями, шутками, хороводами Начало в 16.00 ДК «Звезда», ул. Иванова, 53
Рождественский бал Академгородка. Вход по билетам Начало в 16.00 ДМ «Юность», проспект Строителей, 21
Тематическая программа «Забавы матушки зимы» (День семейного отдыха). Вход свободный Начало в 13.00 Площадка по адресу: ул. Зорге, 47
Тематическая программа «Забавы матушки зимы» (День семейного отдыха). Вход свободный Начало в 15.00 Площадка по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 39
Программа «Новый год счастливым будет». Вход свободный. В связи с погодными условиями возможен перенос мероприятия на другой день С 16.00 до 18.00 Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а
 

13 января 2017 года

 
Традиционный новогодний бал ветеранов Центрального округа. Вход свободный С 15.00 до 18.00 ДК «Прогресс», Красный проспект, 167
«НеслуЧАЙная выставка». Вход свободный С 10.00 до 18.00 МКУ ЦГПВ «Пост №1» СП ЦИРЛР, ул. Пархоменко,8
Новогодний бал — маскарад для ветеранов «В кругу друзей». Вход свободный С 14.00 до 16.00 Дворец культуры им. М. Горького, ул. Богдана Хмельницкого, 40
 

15 января 2017 года

 
Игровая программа «Карнавальная маска». Вход свободный С 13.00 до 15.00 Парк культуры и отдыха «Заельцовский» (ул. Парковая, 88)
Зимние забавы, семейная конкурсно-игровая программа, музыка, отборочный тур соревнований «Хрустальная ледянка». Вход в ледовый городок платный С 14.00 до 20.00 Парк культуры и отдыха «Михайловская набережная» (станция метро «Речной вокзал»)
 

16 января 2017 года

 
Показ художественного фильма «Предсказание», Россия, 1993 год. Благотворительный киносеанс для ветеранов, пенсионеров и инвалидов. Начало в 11.00 ДК «Прогресс», Красный проспект, 167, кинозал
Клуб «Старая пластинка». Вход свободный Начало в 18.30 ДК «Прогресс», Красный проспект, 167, театрально-концертный зал
 

22 января 2017 года

 
Игровая программа «Вдогонку за волшебством». Вход свободный С 13.00 до 15.00 Парк культуры и отдыха «Заельцовский» (ул. Парковая, 88)
Зимние забавы, семейная конкурсно-игровая программа, музыка, отборочный тур соревнований «Хрустальная ледянка». Вход в ледовый городок платный С 14.00 до 20.00 Парк культуры и отдыха «Михайловская набережная» (станция метро «Речной вокзал»)

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  