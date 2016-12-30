В Новосибирске в новогодние дни пройдет немало праздничных мероприятий, на которых смогут отдохнуть и повеселиться и взрослые, и дети. Программа предоставлена пресс-центром мэрии.
31 декабря 2016
|Празднование Нового года в Новогоднем городке. Вход свободный
|С 23.00 до 02.00
|Городок на площади им. Ленина
|Торжественное открытие новогодней елки, праздничная программа. Вход свободный
|С 17.00 до 05.00
|Парк культуры и отдыха «Центральный» (ул. Мичурина, 8)
|Новогодняя музыкальная программа. Вход в ледовый городок по билетам (приобретаются на месте)
|С 14.00 до 22.00 и с 00.00 до 03.00
|Парк культуры и отдыха «Михайловская набережная», станция метро «Речной вокзал»
|Дворовый праздник «Здравствуй, Зимушка – Зима!». В программе: игры, конкурсы. Вход свободный
|Начало в 11.00
|ул. Средний переулок, 34
|Новогодняя ночь для жителей микрорайона. Вход по билетам. На новогодние программы в ДК «Приморский» обязательна предварительная запись по тел. (383) 345-16-31
|Начало в 22.00
|ДК «Приморский», ул. Молодости, 15
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1 января 2017 года
|Ежедневно с 1 по 8 января 2017 года. Праздничная программа «Новогодний хоровод с Дедом Морозом». Вход свободный
|С 12.00 до 20.00
|Городок на площади им. Ленина
|«Первая танцевальная» — праздничная интерактивная танцевальная программа. Вход свободный
|С 18.00 до 20.00
|Городок на площади им. Ленина
|Ежедневно с 1 по 8 января 2017 года. Детские игровые программы. Вход свободный
|С 12.00 до 13.00
|Парк культуры и отдыха «Центральный» (ул. Мичурина, 8)
|Развлекательная программа «Новогодние забавы». Вход свободный
|С 19.00 до 22.00
|Парк культуры и отдыха «Центральный» (ул. Мичурина, 8)
|Новогодняя музыкальная программа. Вход в ледовый городок по билетам (приобретаются на месте)
|С 15.00 до 21.00
|Парк культуры и отдыха «Михайловская набережная» (станция метро «Речной вокзал»)
|Программа «Новогодний серпантин». Вход свободный. В связи с погодными условиями возможен перенос мероприятия на другой день
|С 16.00 до 18.00
|Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а
|Ежедневно с 1 по 8 января 2017 года. Молодежная дискотека «А мы такие зажигаем» (18+). Вход свободный. В связи с погодными условиями возможен перенос мероприятия на другой день
|С 19.00 до 21.00
|Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а, сцена
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2 января 2017 года
|«Ледовая затея» — веселые конкурсы и эстафеты на катке, гигантский хоккей, шутливый кёрлинг. Вход свободный
|С 12.00 до 15.00
|Городок на площади им. Ленина
|Ежедневно с 2 по 8 января 2017 года. Праздник «Дед Мороз и все-все-все!» — развлекательные программы на катке
|С 16.00 до 18.00
|Парк культуры и отдыха «Центральный» (ул. Мичурина, 8)
|Концертная программа ЦВР «Галактика». Вход свободный
|Начало в 13.00
|Парк культуры и отдыха «Березовая роща» (ул. Планетная, 53)
|Детский спектакль «Новый год в Изумрудном городе». Вход по билетам
|Первое представление — с 11.00 до 12.30, второе представление — с 13.30 до 15.00
|Дворец культуры им. М. Горького, ул. Богдана Хмельницкого, 40
|Тематическая программа «Музыкальный калейдоскоп». Вход свободный
|Начало в 13.00
|Площадка по адресу: ул. Зорге, 47
|Тематическая программа «Музыкальный калейдоскоп». Вход свободный
|Начало в 15.00
|Площадка по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 39
|Новогодняя сказка «Злыднин Новый год» для детей от 3 до 11 лет. Вход по билетам, стоимость — 50 руб., билеты приобретаются на месте
|С 12.00 до 12.40
|МБУК ДК «СТМ», ул. Забалуева, 47
|Программа «Новогодние шалости». Вход свободный. В связи с погодными условиями возможен перенос мероприятия на другой день
|С 16.00 до 18.00
|Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а
|Спортивно-развлекательная программа «Молодецкая наша сила»
|С 19.00 до 22.00
|Парк культуры и отдыха «Центральный» (ул. Мичурина, 8)
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3 января 2017 года
|Акция «Детские забавы». Показательная тренировка ХК «Сибсельмаш» 2006 г. р. (мастер-класс) на ледовом катке. Вход свободный
|Акция — с 12.00 до 15.00, тренировка — с 15.00 до 16.00
|Городок на площади им. Ленина
|Игровая программа «В гостях у сказки». Вход свободный
|С 13.00 до 15.00
|Парк культуры и отдыха «Заельцовский» (ул. Парковая, 88)
|Ежедневно с 3 по 5 января 2017 года. Танцевально-развлекательные программы на катке
|С 19.00 до 20.00
|Парк культуры и отдыха «Центральный» (ул. Мичурина, 8)
|Праздничная программа ДДК им. Калинина. Вход свободный
|Начало в 13.00
|Парк культуры и отдыха «Березовая роща» (ул. Планетная, 53)
|Детский спектакль «Новый год в Изумрудном городе». Вход по билетам
|Первое представление — с 11.00 до 12.30, второе — с 13.30 до 15.00
|Дворец культуры им. М. Горького, ул. Богдана Хмельницкого, 40
|«Волшебный ларец Деда Мороза»-музыкально-игровая программа для всей семьи. Вход свободный
|С 14.00 до 15.00
|Парк культуры и отдыха «Сосновый бор», ул. Учительская, 49
|Театрализованное музыкально-развлекательное представление «Путешествие Снеговичка». Вход свободный
|С 13.00 до 16.00
|Парк культуры и отдыха «Первомайский», ул. Маяковского,5а
|Ежедневно с 3 по 7 января. Первенство ОБъГЭСа по дворовому хоккею с мячом на валенках. Вход свободный
|Начало в 11.00
|Хоккейная коробка по адресу: ул. Смоленская, 3
|Спектакль «Царская наука». Вход по билетам
|Начало в 12.00
|ДМ «Юность», проспект Строителей, 21
|Спортивная программа «Старты на снегу». Вход свободный
|С 13.00 до 14.00
|Площадка по адресу: ул. Зорге, 47
|Спортивная программа «Старты на снегу». Вход свободный
|С 15.00 до 16.00
|Площадка по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 39
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4 января 2017 года
|Ежедневно с 4 до 8 января 2017 года. XVII Сибирский фестиваль снежной скульптуры. Вход свободный
|В течение дня
|Первомайский сквер (станция метро «Площадь Ленина»)
|Акция «Фестиваль снежных баб». Обучение катанию на коньках жителей города на ледовом катке. Вход свободный
|С 12.00 до 15.00 — акция, с 15.00 до 16.00 — обучение катанию на коньках
|Городок на площади им. Ленина
|Праздничное новогоднее театрализованное представление «Дед Мороз и Ко». Вход свободный
|Начало в 13.00
|Парк культуры и отдыха «Березовая роща» (ул. Планетная, 53)
|Детский спектакль «Новый год в Изумрудном городе». Вход по билетам
|Первое представление — с 11.00 до 12.30, второе — с 13.30 до 15.00
|Дворец культуры им. М. Горького, ул. Богдана Хмельницкого, 40
|«Новогодний игроград» — спортивная программа для детей. Вход свободный
|С 14.00 до 15.00
|Парк культуры и отдыха «Сосновый бор», ул. Учительская, 49
|Спектакль «Царская наука». Вход по билетам
|Начало в 12.00
|ДМ «Юность», проспект Строителей, 21
|«В вихре танца» — новогодняя танцевальная программа с участием духового оркестра. Вход свободный
|Начало в 16.00
|ДК «Звезда», ул. Иванова, 53
|Тематическая программа «Становитесь, дети, в круг – Дед Мороз — наш лучший друг». Вход свободный
|Начало в 13.00
|Площадка по адресу: ул. Зорге, 47
|Тематическая программа «Становитесь, дети, в круг – Дед Мороз — наш лучший друг». Вход свободный
|Начало в 15.00
|Площадка по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 39
|«Шуба, валенки бегут, а калоши отстают». Вход свободный. В связи с погодными условиями возможен перенос мероприятия на другой день
|С 16.00 до 18.00
|Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а
|Спортивно-развлекательная программа «Зимние забавы» на микрорайоне «Затон». Вход свободный
|С 11.00 до 12.00
|МБУ МЦ «Зодиак», отдел по работе с молодежью СП «Юность», ул. 2-ая Портовая,36, хоккейная коробка
|Новогоднее цирковое шоу. Вход по билетам, детям до 4 лет бесплатно (без предоставления отдельного места). На новогодние программы в ДК «Приморский» обязательна предварительная запись по тел. (383) 345-16-31
|Начало в 16.00
|ДК «Приморский», ул. Молодости, 15
|«Зимняя сказка» – развлекательная программа
|Начало в 13.00
|Площадка у катка парка культуры и отдыха «У моря Обского», ул. Софийская, 15
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5 января 2017 года
|Игровая программа «В поисках Новогодней звезды». Вход свободный
|С 13.00 до 15.00
|Парк культуры и отдыха «Заельцовский» (ул. Парковая, 88)
|Акция «Заповедная тайна». Показательная тренировка хоккеистов учреждения (мастер-класс) на ледовом катке. Вход свободный
|С 12.00 до 15.00 — акция, с 15.00 до 16.00 — тренировка хоккеистов
|Городок на площади им. Ленина
|Концертная программа МЦ «Звездный». Вход свободный
|Начало в 13.00
|Парк культуры и отдыха «Березовая роща» (ул. Планетная, 53)
|Театрализованное развлекательное представление «К нам в гости Леший приходил…». Игры и снежные забавы «Новогодние минутки». Вход свободный
|С 13.00 до 16.00
|Парк культуры и отдыха «Первомайский», ул. Маяковского,5а
|Презентация клуба раннего развития «Кроха», для самых маленьких — вход свободный. Демонстрация детских анимационных фильмов — вход платный. На новогодние программы в ДК «Приморский» обязательна предварительная запись по тел. (383) 345-16-31
|Начало презентации в 11.00, показ фильмов — в 12.00
|ДК «Приморский» ул. Молодости, 15
|Новогодний танцевальный флешмоб. Вход свободный
|Начало в 12.00
|Уличная площадка перед ДМ «Маяк», ул. Русская, 1а
|Семейная конкурсная программа на лучшую снежную фигуру «Снежная фантазия». Вход свободный
|Начало в 13.00
|Площадка по адресу: ул. Зорге, 47
|Семейная конкурсная программа на лучшую снежную фигуру «Снежная фантазия». Вход свободный
|Начало в 15.00
|Площадка по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 39
|Новогодняя конкурсно-игровая программа «Рождественская звезда», для детей 9-14 лет. Вход свободный
|С 12.00 до 14.00
|МБУ ДО ДДТ им. А.И. Ефремова, ул. Мира, 14
|Программа «В гостях у Метелицы». Вход свободный. В связи с погодными условиями возможен перенос мероприятия на другой день
|С 16.00 до 18.00
|Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а
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6 января 2017 года
|Акция «Новогоднее семейство». Обучение катанию на коньках жителей города. Вход свободный
|С 12.00 до 15.00 — акция, с 15.00 до 16.00 — обучение катанию
|Городок на площади им. Ленина
|Развлекательная программа «Хот-догам наш ответ готов – попробуй наших пирогов!». Вход свободный
|С 19.00 до 22.00
|Парк культуры и отдыха «Центральный» (ул. Мичурина, 8)
|Игровая программа «Рождественский переполох». Вход свободный
|С 13.00 до 15.00
|Парк культуры и отдыха «Заельцовский» (ул. Парковая, 88)
|Демонстрация детских анимационных фильмов. Вход платный. На новогодние программы в ДК «Приморский» обязательна предварительная запись по тел. (383) 345-16-31
|Начало в 12.00
|ДК «Приморский», ул. Молодости, 15
|Квест-игра «У леса на опушке». Вход свободный.
|Начало в 13.00
|Площадка по адресу: ул. Зорге, 47
|Квест-игра «У леса на опушке». Вход свободный
|Начало в 15.00
|Площадка по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 39
|Рождественские каникулы (игровая программа). Вход свободный
|Начало в 12.00
|МБУК ДК «Затон», ул. Судоремонтная, 1
|Программа «Пришла коляда». В связи с погодными условиями возможен перенос мероприятия на другой день. Вход свободный
|С 16.00 до 18.00
|Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а
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7 января 2017 года
|Праздничная программа «Рождество» в Новогоднем городке на площади им. Ленина, рождественский базар «ДоброДар». Вход свободный
|С 12.00 до 17.00
|Городок на площади им. Ленина
|Праздничная Рождественская программа. Вход свободный
|С 12.00 до 22.00
|Парк культуры и отдыха «Центральный» (ул. Мичурина, 8)
|Игровая программа «Рождественское чудо». Вход свободный
|С 13.00 до 15.00
|Парк культуры и отдыха «Заельцовский» (ул. Парковая, 88)
|«Рождественские встречи в Ледовом Городке!»: праздничная программа, концертная программа новосибирских исполнителей, фейерверк. Вход в ледовый городок платный
|С 13.00 до 20.00
|Парк культуры и отдыха «Михайловская набережная» (станция метро «Речной вокзал»)
|Литургия, приуроченная к Рождеству Христову
|С 00.00 до 02.00
|Храм Успения Пресвятой Богородицы, ул. Гоголя, 179
|Концертная программа «Рождественские встречи» народного ансамбля «Русская песня». Вход свободный
|Начало в 15.00
|МБУДО «ЦВР «Пашинский» (структурное подразделение «Гвардейский»), ул. Солидарности, 71Б
|«Светлый праздник Рождества» — праздничная программа для гостей. Вход свободный
|С 14.00 до 15.00
|Парк культуры и отдыха «Сосновый бор», ул. Учительская, 49
|Празднично-развлекательная программа «Рождественская сказка для больших и маленьких»: конкурсы для детей и подростков, праздничные гулянья. Вход свободный
|С 13.00 до 15.00
|Парк культуры и отдыха «Первомайский», ул. Маяковского,5а
|Рождественская праздничная программа совместно с храмом Святого Архистратига Михаила. На новогодние программы в ДК «Приморский» обязательна предварительная запись по тел. (383) 345-16-31
|Начало в 12.00
|ДК «Приморский», ул. Молодости, 15
|«Рождественские встречи» — развлекательная программа. Вход свободный
|Начало в 13.00
|Площадка у катка ПКиО «У моря Обского», ул. Софийская, 15
|«Формула рождества» — рождественские интерактивные программы. Вход свободный
|Начало в 17.00
|Площадь ДК «Академия», ул. Ильича,4
|«Светлый праздник Рождество» — тематическая программа, посвященная Рождеству Христову. Вход свободный
|Начало в 13.00
|Площадка по адресу: ул. Зорге, 47
|«Светлый праздник Рождество» — тематическая программа, посвященная Рождеству Христову. Вход свободный
|Начало в 13.00
|Площадка по адресу: Саввы Кожевникова, 39
|Программа «Чудеса на Рождество». В связи с погодными условиями возможен перенос мероприятия на другой день. Вход свободный
|С 16.00 до 18.00
|Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а
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8 января 2017 года
|Торжественное закрытие XVII Сибирского фестиваля снежных скульптур. Вход свободный
|С 14.00 до 15.00
|Площадь им. Ленина
|Акция «Территория добра». Вход свободный
|С 12.00 до 14.00
|Городок на площади им. Ленина
|Танцевально-развлекательная программа «Продолжаем хоровод – скоро старый Новый год!». Вход свободный
|С 16.00 до 18.00
|Парк культуры и отдыха «Центральный» (ул. Мичурина, 8)
|Ежедневно с 8 по 10 января 2017 года. Зимние забавы, детская конкурсно-игровая программа в Резиденции Деда Мороза, музыка, молодежная развлекательная программа, соревнования. Вход в ледовый городок платный
|С 13.00 до 20.00
|Парк культуры и отдыха «Михайловская набережная» (станция метро «Речной вокзал»)
|Традиционный Рождественский концерт «Рождество приходит в каждый дом». Вход свободный
|С 15.00 до 16.00
|МБУДО «ЦВР «Пашинский», ул. Новоуральская, 21
|Представление ростовых кукол «Золотой ключик» (вход по билетам, детям до 3 лет — бесплатно). Рождественский праздник в клубе «Надежда» — для тех, кому за 50…(вход по билетам). На новогодние программы в ДК «Приморский» обязательна предварительная запись по тел. (383)345-16-31
|Начало представления ростовых кукол в 11.00, рождественского праздника — в 15.00
|ДК «Приморский», ул. Молодости, 15
|Фольклорная программа «Сказочное Рождество»
|Начало в 12.00
|Уличная площадка перед ДМ «Маяк», ул. Русская, 1а
|«Весёлые святки» — фольклорная игровая программа с песнями, шутками, хороводами
|Начало в 16.00
|ДК «Звезда», ул. Иванова, 53
|Рождественский бал Академгородка. Вход по билетам
|Начало в 16.00
|ДМ «Юность», проспект Строителей, 21
|Тематическая программа «Забавы матушки зимы» (День семейного отдыха). Вход свободный
|Начало в 13.00
|Площадка по адресу: ул. Зорге, 47
|Тематическая программа «Забавы матушки зимы» (День семейного отдыха). Вход свободный
|Начало в 15.00
|Площадка по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 39
|Программа «Новый год счастливым будет». Вход свободный. В связи с погодными условиями возможен перенос мероприятия на другой день
|С 16.00 до 18.00
|Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а
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13 января 2017 года
|Традиционный новогодний бал ветеранов Центрального округа. Вход свободный
|С 15.00 до 18.00
|ДК «Прогресс», Красный проспект, 167
|«НеслуЧАЙная выставка». Вход свободный
|С 10.00 до 18.00
|МКУ ЦГПВ «Пост №1» СП ЦИРЛР, ул. Пархоменко,8
|Новогодний бал — маскарад для ветеранов «В кругу друзей». Вход свободный
|С 14.00 до 16.00
|Дворец культуры им. М. Горького, ул. Богдана Хмельницкого, 40
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15 января 2017 года
|Игровая программа «Карнавальная маска». Вход свободный
|С 13.00 до 15.00
|Парк культуры и отдыха «Заельцовский» (ул. Парковая, 88)
|Зимние забавы, семейная конкурсно-игровая программа, музыка, отборочный тур соревнований «Хрустальная ледянка». Вход в ледовый городок платный
|С 14.00 до 20.00
|Парк культуры и отдыха «Михайловская набережная» (станция метро «Речной вокзал»)
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16 января 2017 года
|Показ художественного фильма «Предсказание», Россия, 1993 год. Благотворительный киносеанс для ветеранов, пенсионеров и инвалидов.
|Начало в 11.00
|ДК «Прогресс», Красный проспект, 167, кинозал
|Клуб «Старая пластинка». Вход свободный
|Начало в 18.30
|ДК «Прогресс», Красный проспект, 167, театрально-концертный зал
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22 января 2017 года
|Игровая программа «Вдогонку за волшебством». Вход свободный
|С 13.00 до 15.00
|Парк культуры и отдыха «Заельцовский» (ул. Парковая, 88)
|Зимние забавы, семейная конкурсно-игровая программа, музыка, отборочный тур соревнований «Хрустальная ледянка». Вход в ледовый городок платный
|С 14.00 до 20.00
|Парк культуры и отдыха «Михайловская набережная» (станция метро «Речной вокзал»)