В Новосибирске сдано всего 19% квартир «под ключ»

В мэрии Новосибирска во время заседания президиума в очередной раз обратили внимание на низкую долю квартир, сданных «под ключ». В Красноярске таких квартир сдается в 4 раза больше. Обеспокоен таким положением дел и губернатор Новосибирской области, пообещав, что в этом отношении «подходы к застройщикам будут меняться».

На заседании президиума мэрии Новосибирска 30 декабря начальник управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска (УАСИ) Анатолий Мотыга сообщил, что по итогам 2016 года ввод жилья в городе сократился по сравнению с предыдущим годом на 25% и составил 1,5 млн кв. м.

Из этого числа 129 домов – многоэтажных и 36 – малоэтажных. «В текущем году не удалось удержать равномерность ввода жилых объектов по кварталам, в первом квартале произошло серьезное падение объемов ввода по сравнению с предыдущим годом на 46%, однако в последующем объемы ввода удалось выровнять и доля ввода жилья в четвертом квартале, так называемая «зимняя» сдача, не такая и большая», – отметил начальник УАСИ.

В среднем по городу ввод жилой площади на одного жителя составил 0,98 кв. м. В 2015 году этот показатель держался на уровне 1,11 кв. м. «Данный показатель, конечно, немного снизился, но, принимая во внимание общероссийское значение – 0,6, очевидно, что город Новосибирск по-прежнему занимает лидирующие позиции по этому показателю», – подчеркнул Анатолий Мотыга.

В 2016 году на территории площадок комплексной застройки введено в эксплуатацию 756 тыс. кв. м жилья, что составило 56% от общего ввода многоэтажного и малоэтажного жилья. Как рассказал начальник УАСИ, этот показатель стабильно растет с 2013 года.

Всего за текущий год в многоквартирных жилых домах введено в эксплуатацию 26, 77 тыс. квартир, из них 63% – однокомнатные и студии, 24% — двухкомнатные, 12 % — трехкомнатные и только около 1% четырехкомнатные и более. «Несмотря на то, что средняя площадь введенных в эксплуатацию квартир в 2016 году по сравнению с 2015 увеличилась с 50 до 52 кв. м, по нашему мнению, чрезмерно высокой остается доля однокомнатных квартир и квартир студий», – считает Анатолий Мотыга.

В 2016 году из 26, 77 тыс. квартир «под ключ» введено 4 962 шт., то есть всего 19%. «Откровенно говоря, доля не большая, это влечет за собой бесконтрольную самоотделку квартир с понятными для нас последствиями – разбалансировке внутренних инженерных систем, а иногда к нарушению конструктивной надежности всего дома. Хотел бы отметить, что нами было направлено письмо в министерство строительства и ЖКХ РФ», – обратил внимание на проблему чиновник. В частности, в УАСИ предложили минстрою в целях легализации и контроля за работами по внутренней отделке осуществлять ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома «под самоотделку» только для отчета в Росстат и передачи квартир по акту участникам долевого строительства для отделки «под ключ» и оплаты потребляемых ресурсов. При этом в управлении считают, что регистрацию прав собственности на квартиры следует осуществлять только после выполнения работ по их чистовой отделке в полном объеме и приемке их по акту с участием государственной жилищной инспекции, управляющей компании (ТСЖ) и застройщика.

Также он привел в пример показатели по соседним городам. В Красноярске сдача количество квартир с чистовой отделкой составила 80% от общего числа, в Екатеринбурге – 77%, в Омске – 34%, а в Новосибирске всего 19%.

«Считаю, что представителям строительного комплекса Новосибирска следует обратить внимание на то обстоятельство, что в условиях спада экономики и снижения доходов населения у покупателей жилья растет спрос на квартиры с отделкой «под ключ». Большая часть покупателей, приобретая новостройки, использует ипотечный кредит. Квартира с отделкой позволяет им сосредоточиться не на ремонте, а на стабилизации своего финансового положения», – еще раз подчеркнул важность проблемы Анатолий Мотыга.

«Мы оказывается демократично ведем себя по отношению к застройщикам. Поверьте, будем менять подходы», – отреагировал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на малую долю сданных квартир «под ключ».

В целом Владимир Городецкий, комментируя годовые итоги строительной отрасли, отметил, что нынешний показатель ввода считает «прекрасным результатом». Глава региона прогнозирует, что в ближайшие два-три года спрос на жилье будет повышаться.

Мэр города Анатолий Локоть также посчитал результаты ввода высокими. «План не только выполнили, перевыполнили», – подчеркнул глава города, но отметил неравномерность ввода в течение года. «Если интерес сейчас у жителей вызывают больше двух- и трехкомнатные квартиры, то это говорит о том, что теперь горожане покупают квартиры для себя. Новосибирцы – это конечный арбитр. Поэтому теперь на первый план выходят те компании, которые могут обеспечить жителям комфорт, благоустройство. Теперь нужно больше внимания уделять не количеству, а качеству», – резюмировал Анатолий Локоть.

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