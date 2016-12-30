Эксклюзивный дистрибьютор автомобилей Mercedes-Benz в России проинформировал федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) о проведении добровольного отзыва 208 транспортных средств марки Mercedes-Benz S-Classe (217). Ему подлежат автомобили, проданные официальными дилерами в России с ноября 2015 года по март 2016 года.

Как сообщает Росстандарт, основанием для отзыва служит то, что в указанных транспортных средствах устройства подачи ремня безопасности перед началом движения могут не занять свое первоначальное положение и, соответственно, оставаться в выдвинутом состоянии.

Официальные дилеры марки в России просят клиентов предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Как отмечается, все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Сколько автомобилей попадет под отзыв в Сибири, пока не известно. В отделе маркетинга компании «СТС-Автомобили» (официальный дилер Mercedes-Benz в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях) отметили «КС», что никакой официальной информации по этому вопросу пока не поступало.

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