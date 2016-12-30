Полпред по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло провел заседание Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, которое состоялось сегодня, 30 декабря, в формате видеоконференции.

По информации пресс-службы полпредства, в ходе общения Сергей Меняйло отметил, что поддержка малого и среднего бизнеса — это одно из одиннадцати основных направлений развития России. Участники обсудили задачи органов исполнительной власти регионов округа в рамках реализации приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По мнению собравшихся, сегодня в сфере развития малого и среднего предпринимательства на региональном и муниципальном уровнях должны быть внедрены проектные методы управления. В частности, создание условий для получения финансовых ресурсов – кредитов, банковских гарантий, обеспечение доступа к системе государственных и муниципальных закупок, расширение возможностей интернет-ресурса «Бизнес-навигатор», активизация предоставления услуг через систему «одного окна», подготовка кадров для бизнеса.

Также члены Координационного совета отметили важность обеспечения оперативным обменом информацией об условиях поддержки предпринимательской инициативы и возникающих проблемах между различными региональными и федеральными властными структурами и институтами развития.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.