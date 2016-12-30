В мэрии Новосибирска определили самых результативных застройщиков города

На президиуме мэрии Новосибирска подвели предварительные итоги 2016 года в строительной отрасли. Рейтинг застройщиков возглавил давний участник топ-листа, который до этого года ни разу не становился первым.

Как сообщил начальник управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска (УАСИ) Анатолий Мотыга 30 декабря во время президиума городской администрации, всего по итогам 2016 года в Новосибирской области ввели 2, 19 млн кв. м жилья. Данный показатель соответствует объемам прошлого года. Общая сумма инвестиционных вложений составила 74, 49 млрд руб.

В областном центре сдано 1,5 млн кв. м., что на 25% меньше, чем в 2015 году.

«Наиболее высоких результатов достигли в Центральном округе, Ленинском и Октябрьском районах», – рассказал Анатолий Мотыга. В Центральном округе ввели 504,35 тыс. кв. м, в Ленинском – 437,71 тыс. кв. м, а в Октябрьском – 426,93 тыс. кв. м.

В УАСИ составили предварительный рейтинг самых результативных застройщиков Новосибирска. Напомним, что в прошлом году тройка лидеров выглядела следующим образом: ГК «Дискус-плюс» (224,49 тыс. кв. м), ООО «Сибирь-Развитие» (114,96 тыс. кв. м2) и СК «Вира-строй» (94,89 тыс. кв. м).

На данный момент лидирует группа компаний, которая ежегодно входит в топ-лист, но ни разу еще не занимала первое место – ГК «Метаприбор» с показателем в 86,53 тыс. кв. м, следом идет компания «Сибакадемстрой» с 82,82 тыс. кв.м. и на третьем месте ПСК «Сибирь» (80,86 тыс. кв. м).

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