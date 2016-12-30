В декабре 2016 года наибольший интерес аудитории портала вызвали следующие публикации:

Пять самых читаемых материалов месяца

Кто и как будет управлять Новосибирской областью в ближайшее десятилетие?

При обсуждении любых аспектов состояния экономики на первый план выдвигается политическая сторона вопроса. Экономические проблемы имеют политические корни. Так обстоит дело в стране в целом, и аналогичным образом – в субъектах Федерации. Слишком многое упирается в решенность или нерешенность вопроса о том, как устроена власть на территории, как принимаются решения. Подводя итоги 2016 года, требуется оценить то, что происходит сейчас в Новосибирской области в контексте общенациональных трендов. Об этом – в авторской колонке издателя «КС» Вадима Кашафутдинова.

Владельцы российского «О’кея» ведут переговоры о продаже своей доли в сети

Акционеры «О’кей» ищут покупателя на ритейлера, среди возможных претендентов – «Ашан» и «Лента».

«Через пять лет все услуги банков будут доступны онлайн»

Сегодня онлайн-банкинг все активнее и успешнее завоевывает новые аудитории, умело подстраиваясь под требования и условия мобильного клиента. О том, какие новые возможности способен предложить этот сервис сегодня, в интервью «КС» рассказала ведущий менеджер проектов отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка АННА СУРОВЫХ.

Дмитрий Малахов выкупил долги главы «СЛК-Моторс» Натальи Ждановой у четы Андреевых

В деле о банкротстве основательницы НАО «СЛК-Моторс» Натальи Ждановой арбитражный суд Новосибирской области произвел замену стороны ее правопреемником. Чета Андреевых уступила свои требования одному из основателей «СЛК-Моторс» Дмитрию Малахову и Надежде Филипповой. О новом витке корпоративного конфликта — в материале «КС».

Сеть кофеен Traveler’s coffee отправилась в сетевой маркетинг

Основанная в Новосибирске сеть кофеен Traveler’s coffee и одна из крупнейших региональных компаний сферы сетевого маркетинга NL International договорились о сотрудничестве в рамках программы лояльности и начали работы на тестовом этапе.

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