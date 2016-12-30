Взятка коньяком обернулась для «СУ-9» штрафом в 1 млн руб

Крупная строительная компания Новосибирска «СУ-9» оштрафована на 1 млн руб за дачу взятки судебным приставам-исполнителям. Представитель компании в качестве вознаграждения за определенные действия преподнес бутылку коньяка и бутылку шампанского.

В прокуратуру Центрального района Новосибирска обратился руководитель УФССП по НСО и сообщил, что бухгалтер строительной компании «СУ-9» преподнес приставам-исполнителям подарок — шампанское и коньяк, чтобы должностные лица помогли в решении вопроса.

Проверка сообщения показала, что главный бухгалтер действовал в интересах юрлица. «Подарок» должен был помочь снять арест с автомобиля компании. Мотивировали свое желание тем, что задолженность по налогам и сборам была частично погашена.

Суд признал «СУ-9» виновным в совершении административного правонарушения и назначил штраф в 1 млн руб. Само незаконное вознаграждение — коньяк и шампанское — конфискованы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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