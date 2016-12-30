Ильшат Янгиров покинет пост Сибирского главного управления Банка России

Марина Асаралиева с 30 января 2017 года станет исполняющей обязанностей начальника Сибирского главного управления Банка России. Об этом говорится в сообщении Банка России. В свою очередь Ильшат Янгиров, занимавший пост главы сибирского главного управления Банка России, переходит на должность начальника ГУ Банка России по ЦФО.

Напомним, что Ильшат Янгиров являлся начальником Сибирского главного управления Банка России с января 2015 года. До своего назначения он был председателем Национального банка республики Удмуртия.

В свою очередь предыдущим руководителем сибирского ГУ ЦБ являлась Екатерина Жаботинская, занимавшая этот пост в течение почти 20 лет. После ее добровольного ухода в ноябре 2013 года исполняющей обязанности руководителя управления была также назначена ее заместитель Марина Асаралиева.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.