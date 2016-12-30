Руководство компании «Вектор-Биальгам» в очередной раз заявило о желании создать на территории своего предприятия участок розлива инъекционных препаратов в соответствии с требованиями GMP в составе проекта «БиоФармПолис». Проект является участником программы реиндустриализации экономики Новосибирской области и предполагает использование мощностей несколькими резидентами биотехнопарка в Кольцово.

Проект был представлен губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому и членам регионального инвестиционного совета в минувший четверг, 29 декабря. Напомним, компания подавала заявку на участие в программе Корпорации МСП в начале нынешнего года. Однако получив предварительное одобрение главы Корпорации Александра Бравермана, льготное кредитование не получила. Дело в изменившимся законодательстве — компания, являясь акционерным обществом, не попала под обновившееся в этом году определение малого и среднего бизнеса. Теперь «Вектор-Биальгам» ждет возможной поддержки, как участник проекта программы реиндустриализации экономики НСО. По словам директора по производству АО «Вектор-Биальгам» Алексея Молокеева, компания надеется на поддержку со стороны федеральных институтов, в первую очередь в льготном кредитовании проекта.

«КС» уже писал о сути проекта. На базе нового участка компания предполагает производство вакцин, в первую очередь против гепатита А. Благодаря проекту, «Вектор-Биальгам» может существенно потеснить потребление импортных вакцин в этом сегменте внутри страны. Предварительно речь идет о 20%, а при благополучных условиях о замещении зарубежных препаратов на 70-80%.

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