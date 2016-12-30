Крупнейший региональный производитель комбикормов «VEGA» заявил о реализации проекта по созданию и производству мяса утки в Искитимском районе Новосибирской области, на базе птицефабрики в селе Улыбино. Проект, по мнению министра сельского хозяйства Новосибирской области Василия Пронькина, является одним из крупнейших, планируемых к реализации в будущем году.

Предстоящие детали строительства обсуждались в рамках заседания инвестиционного совета при губернаторе Новосибирской области Владимире Городецком, который состоялся в четверг, 29 декабря. По словам директора ООО «Птицефабрика «Улыбино» Дмитрия Лымищенко, проект предполагает производство 18 тысяч тонн мяса птицы в год. Его стоимость оценивается примерно 4,3 миллиарда рублей, из них половину «VEGA» планирует привлечь в качестве кредита. Все остальное — собственные средства. Общее количество площадей, планируемых к строительству, порядка двухсот тысяч квадратных метров.

Впрочем, среди членов совета нашлись те, кто выразил сомнение в перспективности проекта. По мнению депутата заксобрания Новосибирской области Николая Мочалина, регион и без того испытывает избыток в производстве мяса птицы. В этом случае заявлять еще один проект — очень рискованно. На что Василий Пронькин заявил, что утка по своим свойствам схожа с мясом говядины, которой не только населению Новосибирской области, а в целом России категорически не хватает. Поэтому проект, по мнению министра, должен быть востребован даже в пределах России. Хотя, судя по заявлениям Лымищенко, мясо будет поставляться не только в регионы внутри страны, но и на внешние рынки — например, в Китай.

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