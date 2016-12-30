Компания «Форд Омск» 31 декабря прекращает полномочия официального дилера марки. Авторитейлер, который представлял только этот бренд, теперь будет специализироваться на сервисном обслуживании автомобилей Ford и Mazda. Информацию об этом «КС» сообщили в самой компании.

Напомним, что действующие собственники «Форд Омск» получили дилерство марки после банкротства в 2009 году компании «Сибпроммаркет», реализовывавшей автомобили американской марки в том же здании.

По словам представителей «Форд Омск», 31 декабря салон прекращает работу в качестве официального дилера. В свою очередь сервис продолжит работать, причем не только по бренду Ford, но и по другим маркам, в частности Mazda.

Компания по-прежнему рассматривает возможность пополнения своего портфеля премиум-брендом, который мог бы прийти на смену Ford.

Тем временем, как ранее писал «КС», дилерство Ford получила ГК «Евразия-Моторс». Он расположен на территории так называемой «автомобильной деревни» автохолдинга, где также представлены другие бренды холдинга (Renault, Peugeot, Nissan, Datsun, Mitsubishi, Citroen и автоцентр автомобилей с пробегом «Евразия-Эксперт»). Площадь дилерского центра на улице Рабочей составила 280 кв. м, сервисная зона — 756 кв.м. и включает в себя 6 постов сервиса.

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