Как стало известно «КС», официальный дилер BMW в Омске сменил собственника. Основатель компании «Барс-НВ» Павел Смирнов продал бизнес известному омскому предпринимателю и промышленнику Виталию Ольшанскому.

О том, что Виталий Ольшанский стал новым собственником дилерского центра BMW, «КС» подтвердило сразу несколько участников автомобильного рынка Омска. В самой компании также подтвердили смену учредителя, обещая предоставить подробную информацию позднее.

По данным АЕБ, за 1 полугодие 2016 года официальным дилером в Омске было продано 28 новых автомобилей BMW. Для сравнения: за этот же период в Новосибирске было реализовано 160, в Красноярске — 139 новых автомобилей BMW.

Напомним, что группа компаний «Барс» ранее являлась крупнейшим игроком на автомобильном рынке Омска, официально представляя бренды BMW, Scania, Hyundai, Peugeot, Mitsubishi, Nissan.

В 2009-2010 годы группу компаний разделили ее соучредитель Илья Фридман и гендиректор Павел Смирнов. Последнему достались бизнесы по брендам BMW и Scania. В свою очередь Илья Фридман оставил за собой дилерские центры Nissan, Mitsubishi, Peugeot, Hyundai и переименовал их в ГК «Евразия-Моторс», которая впоследствии нарастила портфель брендом и стала самым крупным дилером Омска.

Бизнес Павла Смирнова развивался иначе. Дилерство Scania в Омске получила новосибирская компания «Сибтракскан». Бизнес по марке KIA, который открыл «Барс» после разделения, в 2014 году был продан сургутской компании «Обь-Сервис». В уходящем году новый владелец появился и у бизнеса по BMW.

Как поясняют участники рынка, речь идет об известном омском предпринимателе Виталии Ольшанском. Ранее «КС» уже писал о том, что бизнесмен выставлял на продажу ряд своих активов, в частности ТЦ «Победа», кирпичный завод «Омскстройматериалы» и завод «Комбинат строительных материалов «Сибирский железобетон». На тот момент, как сообщал «Коммерсант», Виталий Ольшанский также отмечал, что рассматривает возможность организации нового бизнес-проекта на автомобильном рынке Омска. По словам участников рынка, речь шла именно о вхождении в бизнес по BMW: предприниматель позитивно оценил возможности автомобильного сегмента «премиум».

Получить комментарии BMW Group Russia и регионального представительства компании в Сибири на момент подготовки публикации не удалось.

«КС» будет следить за развитием ситуации.

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