Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск транспортного прокурора о привлечении к административной ответственности новосибирский аэропорт «Толмачево».

Как «КС» сообщал ранее, транспортный прокурор обратился в арбитраж в начале декабря. Прокурор требовал привлечь аэропорт к административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. А именно, за грубое нарушение требований и условий, предусмотренных лицензией.

Рассмотрев обоснование прокуратуры и ответ аэропорта, суд пришел к выводу, что «Толмачево» действительно грубо нарушило требования. Суд назначил наказание в виде штрафа в 100 тыс руб. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Наказание не самое строгое, которое предусмотрено указанной статьей. Аэропорту могли по суду приостановить деятельность до 90 суток.

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