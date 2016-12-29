В Новосибирске 30 декабря состоится тестовый запуск второй снегоплавильной станции

Как стало известно «КС», завтра, 30 декабря, состоится пробный запуск снегоплавильной станции в левобережье. На строительство установки с мэрией Новосибирска было заключено концессионное соглашение. Стоимость проекта составила 250 млн руб.

30 декабря в тестовом режиме заработает снегоплавильная станция на левом берегу Новосибирска на ул. Широкая. Напомним, что первая установка работает в Октябрьском районе на ул. Федосеева с 2013 года http://www.ksonline.ru/248935/sneg-kotoryj-taet-sam/. Мощность машины составляет 250 кубометров снега в час. Городские власти для того, чтобы избавиться от снегоотвалов, планировали запустить четыре подобные установки.

Мощность новой машины на ул. Широкая – от 7 до 10 тыс. кубометров снега в сутки (в среднем 450 кубов в час), рассказал «КС» руководитель проекта, генеральный директор ООО «Стройнск» Иван Колпаков. «Учитывая, что суточный объем снега в Новосибирске составляет 20 тысяч кубометров, соответственно станция может перерабатывать до 40-50% всего объема», – отметил Иван Колпаков.

Строительство установки обошлось инвестору в 250 млн руб. «В России такой проект запущен впервые. Даже столичные установки не ведут очистку воды. Из очистных сооружений нашей станции в канализацию будет поступать чистая вода», – подчеркнул генеральный директор ООО «Стройнск».

Общая стоимость проекта составляет 250 млн руб. «Открывается снегоплавильная станция в рамках концессионного соглашения и через 14 лет установка перейдет в собственность города», – рассказал собеседник «КС». Согласно условиям соглашения городская администрация будет направлять на плавление порядка 400 тыс. кубов снега в год. Кроме того заключены договоры с частными организациями, отметил Иван Колпаков.

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