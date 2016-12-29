Новосибирскому ПАТП-4 передали 7 новых автобусов

Ключи от семи новых автобусов KING LONG, предназначенных для междугородних и международных перевозок, вручили водителям новосибирского ПАТП-4.

Новые автобусы направят на самые прибыльные маршруты. Деньги пойдут на ремонт городского транспорта и финансирование социальных маршрутов в отдаленные районы города. Первая партия автобусов поступила в Новосибирск в декабре, еще 11 прибудут в марте 2017 года.

Директор ПАТП-4 Евгений Назаров отметил, что новая техника станет настоящим спасением для предприятия, выведет его на новый — конкурентный — уровень, позволит зарабатывать стабильные средства. На базе ПАТП будет организована и ремонтная база для новых автобусов.

Как «КС» сообщал ранее, аукцион на поставку автобусов был объявлен в ноябре текущего года. 18 автобусов обошлись «Пассажиртрансснабу» в 143 млн руб. Победителем аукциона стала нижегородская компания ТД «Кинг Лонг». Две заявки были отклонены из-за несоответствия требованиям.

Еще до объявления итогов аукциона «Гражданский патруль» требовал отменить закупку. Причины для отмены аукциона, по мнению председателя правления фонда Ростислава Антонова, было как минимум две. Во-первых, данная сделка будет противоречить российскому законодательству в части запрета на покупку техники иностранного производства для муниципальных нужд. Во-вторых, бюджет на 2017 год итак достаточно сложный. И выделить из него 143 млн руб на междугородние перевозки — сущее расточительство.

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