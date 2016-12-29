В Иркутской области откажут в аренде владельцам киосков, торговавших алкоголем

Министерство имущественных отношений Иркутской области откажется от договорных отношений с 68 арендаторами земельных участков, сообщает пресс-служба администрации региона.

На указанных участках были размещены нестационарные торговые объекты. Решение было принято после проверки. Нарушения выявлены у 68 арендаторов — в киосках велась торговля пивом.

«Арендаторам будут направлены уведомления об отказе от договорных отношений, по истечении срока уведомления министерство обратится в суд с исками об освобождении земельных участков. Такое решение было принято в результате контрольных мероприятий в условиях ЧС. Проверки касались НТО, расположенных в Иркутске на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена», — комментирует глава Министерства имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко. Также отмечается, что указанные договора заключались не министерством, а администрацией города, однако позже были переданы на областной уровень.

«В случае, если министерство выявляет неоднократные факты незаконной продажи алкогольной продукции, а именно два и более раза, ведомство прекращает договорные отношения с арендаторами», — говорится в сообщении на сайте администрации Иркутской области.

Напомним, что в 2016 году в СФО была пресечена деятельность семи нелегальных цехов по производству алкогольной продукции и десяти складов, где она хранилась.

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