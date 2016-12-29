Территория опережающего развития будет создана в монопоселении Селенгинск. Об этом сообщил в социальных сетях заместитель председателя правительства республики Бурятия по экономическому развитию Александр Чепик.



«В следующем году в Селенгинске будет создана территория опережающего социально-экономического развития. Это создаст благоприятные условия для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности местного населения», — говорится на официальной странице чиновника в facebook.com.

Напомним, что в Селенгинске проживает около 14 тыс человек. Градообразующим предприятием является Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат. Недавно было запущено производство древесного угля. Также начато строительство птицеводческого комплекса и запланировано два тепличных. По информации ИА ТАСС, общая стоимость указанных четырех проектов составляет около 10 млрд руб.

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