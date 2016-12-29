В 2016 году в ГЖИ НСО в ходе проверок устранили в 10 раз больше нарушений

В государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Новосибирской области 28 декабря подвели предварительные итоги 2016 года. В инспекции сообщили, что увеличилось количество обращений, но при этом количество выявленных нарушений снизилось на 60,7%.

Подводя предварительные итоги 2016 года, начальник ГЖИ Евгений Пономарёв во время отчетного мероприятия 28 декабря сообщил, что по итогам 2016 года в Новосибирской области количество обращений составило 29 839 тысяч, проведенных проверок – 6502, а выявленных нарушений – 3253.

В уходящем году инспекцией были проведены мероприятия по контролю в 98 населенных пунктах Новосибирской области, обследовано почти 32 тыс. кв. м жилищного фонда. Евгений Пономарёв также рассказал, что по результатам проведенных мероприятий составлено 9706 исполнительных документов, предъявлено штрафных санкций на сумму свыше 51,5 млн руб., взыскано штрафных санкций на сумму свыше 38 млн руб., что больше данного показателя на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Сопоставив данные 2015 и 2016 годов, Евгений Пономарев отметил, что в текущем году количества обращений по сравнению с прошлым годом выросло на 14,7%, но при этом произошло уменьшение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количества проведенных проверок — на 14%, выявленных нарушений — на 60,7% и выданных предписаний — на 34,6%.

При этом практически в 10 раз увеличилось количество нарушений, устраненных в ходе проверок (со 160 в 2015 году до 1891 в текущем), в 2 раза увеличились показатели по отзывам обращений и во столько же раз выдано больше предостережений. На 25,6% снизилось количество неисполненных предписаний.

В 2016 голу ГЖИ предъявила штрафных санкций на сумму 51,6 млн. руб., что на 1,4% выше показателей 2015 года.

Кроме того, в результате проведенных мероприятий по контролю собственникам помещений произведен перерасчет за некачественно предоставленные услуги на сумму – 4,3 млн руб., в результате профилактических мер – на 15,6 млн. руб., отметил начальник ГЖИ.

«Несмотря на то, что на сегодняшний день в Новосибирской области выдана 321 лицензия на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами и под управлением лицензиатов находятся 10129 многоквартирных домов, из реестра лицензий по причине двукратного неисполнения предписания органа государственного жилищного надзора исключено всего 7 МКД», – рассказал Евгений Пономарев.

Новым направлением деятельности ГЖИ стало выступление ведомства в качестве истца в защиту прав и законных интересов собственников помещений многоквартирного дома в части взыскания излишне уплаченных денежных средств за жилищно-коммунальные услуги.

Так в 2016 году был выигран ряд судебных исков о взыскании денежных средств в пользу собственников с таких компаний как ООО УК «Сузунское ЖКХ», ООО УК «Эверест», ООО УК «ДеЗ-2».

Также в ГЖИ выступили и с рядом инициатив. «Поскольку на органы государственного жилищного надзора возложено полномочие по проведению проверок по факту соблюдения порядка проведения общего собрания собственников, то как результат такой проверки может служить признание решение общего собрания собственников недействительным или ничтожным. На сегодняшний день, данными полномочиями наделены только судебные органы. Но прохождение судебной стадии достаточно длительно и затратно. В связи с чем, считаем необходимым на органы государственного жилищного надзора также возложить полномочие по признанию решений общих собраний собственников многоквартирного дома недействительными или ничтожным», – предложил начальник ГЖИ.

Кроме того в ведомстве выступили со следующими инициативами, например, возвращать суммы наложенных штрафов в жилищно-коммунальную сферу, а также вовлекать управляющие компании в процесс проведения капитального ремонта.

«Акцент в работе государственной жилищной инспекции в 2016 году был сделан, прежде всего, не на наказание, а на профилактику нарушений, повышение грамотности населения и собственников. Эту работу важно продолжить и в будущем году», – подчеркнул заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка. Заместитель губернатора также отметил, что важным направлением работы в 2017 году должен стать жесткий контроль за обслуживанием, за техническим состоянием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

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