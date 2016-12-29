В отношении бывшего руководителя СУ СК по Кемеровской области Сергея Калинкина, обвиняемого в вымогательстве контрольного пакета акций разреза «Инской» возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий».

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник, близкий к следствию, новое уголовное дело тоже связано с разрезом «Инской». Однако, никаких подробностей пока не сообщается. Тем временем, суд продлил Калинкину срок содержания под стражей до 13 апреля 2017 года.

До этого же срока продлен домашний арест для остальных фигурантов дела. Не решен пока вопрос с бывшим вице-губернатором Александром Данильченко, ходатайство о продлении под домашним арестом будет рассмотрено сегодня. Ранее защита Калинкина ходатайствовала об изменении меры пресечения также на домашний арест, однако, в этой просьбе было отказано.

Напомним, руководитель следственного управления СКР по Кемеровской области Сергей Калинкин, его подчиненные Сергей Крюков и Артемий Шевелёв, заместители губернатора Кемеровской области Алексей Иванов и Александр Данильченко, начальник департамента административных органов администрации Кемеровской области Елена Троицкая, учредитель ООО «ПТК «Уголь» Александр Щукин, его доверенное лицо Геннадий Вернигор подозреваются в вымогательстве контрольного пакета акций разреза «Инской» у Антона Цыганкова. Примерная стоиомсть акций предприятия — 1 млрд руб.

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