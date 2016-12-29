В преддверии Нового года, буквально на следующий день после заключительного пленарного заседания в текущем году, корреспондент «КС» побывал в Государственной думе и узнал у депутатов от сибирских регионов, как им работается в новом созыве, ведь впервые в истории России Госдума начала работу не в декабре, а в октябре. На рабочем месте нам удалось застать Александра Жукова, Алексея Диденко и Веру Ганзю, остальные депутаты, представляющие регионы СФО, уже разъехались по округам.

Александр Жуков, первый заместитель Председателя Госдумы, «Единая Россия». Представляет Новосибирскую и Омскую области

«КС»: Какое мнение сложилось о новом составе Госдумы?

«Состав Думы довольно сильно обновился, даже больше, чем обычно. Появилось много новых ярких личностей. Думаю, что с многими вы уже успели познакомиться по их выступлениям на пленарных заседаниях. Несмотря на короткую сессию, Дума показала высокую эффективность, было принято около 150 законов. Думаю, от нашей региональной группы (Новосибирская и Омская области) в Думу прошла сильная команда. Наши депутаты представлены в самых важных комитетах и уже проявили себя, отстаивая интересы регионов, и внесли много важных поправок к бюджету».

«КС»: Что удалось сделать до Нового года новому созыву?

«Эта сессия была самая короткая. В самом начале мы приняли важный закон о единовременной выплате пенсионерам. При этом, если сначала в законопроекте, внесенным правительством России, не было военных пенсионеров, то ко второму чтению депутаты исправили эту несправедливость.

Практически сразу Дума приступила к бюджетному процессу. Почти с первого дня депутаты начали подробное обсуждению бюджета на будущий год. Наша фракция “Единая Россия” встречалась с профильными министрами, где депутаты могли задать наиболее волнующие их вопросы. Ко второму чтению бюджет удалось значительно улучшить за счет перераспределения средств с малоэффективных расходов на наиболее приоритетные направления.

В частности, существенно увеличены средства на поддержку регионов. Дополнительно выделены 100 млрд рублей на бюджетные кредиты, которые заместят дорогостоящие коммерческие кредиты, и позволят регионам существенно сэкономить бюджетные средства. На выравнивание региональных бюджетов предусмотрены дотации в размере 614 млрд рублей — это на 100 млрд рублей больше, чем в текущем году.

При доработке бюджета были найдены дополнительные средства на выплаты военным пенсионерам, дополнительно выделены более 10 млрд рублей на поддержку программ в агропромышленном комплексе, выделены очень серьезные средства на поддержку моногородов – это важная социальная программа. Кроме того, по инициативе “Единой России”, выделены 25 млрд рублей на строительство и реконструкцию школ. Предусмотрены средства на благоустройство дворовых территорий. Эти значительные средства, 20 млрд рублей, будут переданы в регионы и использованы на благоустройство дворов. Это одна из важных программ “Единой России”, направленная на улучшение качества жизни. Так по этой программе Новосибирской области предусмотрено более 470 млн рублей, а Омской — более 350 млн рублей. Кроме того, Новосибирску выделили чуть более 18,5 млн рублей на строительство спортзалов в сельских школах, а Омску — более 20 млн рублей.

В целом бюджет содержит в себе выполнение всех социальных обязательств государства. И главное сейчас, чтобы регионы вовремя провели все необходимые процедуры и использовали субсидии целиком.

Для меня важно, что были приняты поправки, вводящие уголовную ответственность за склонение спортсменов к применению допинга, а также приняты поправки, обеспечивающие независимость и достаточное финансирование Российского антидопингового агентства».

«КС»: Каким будет новый 2017 год для России?

«В целом, я надеюсь, что год будет без потрясений, а экономика пойдет в рост. А экономика Сибири, в частности Новосибирской и Омской областей, будет расти за счет развития высокотехнологичных производств, оборонки, сельского хозяйства. Если говорить о Думе, то это, прежде всего, принятие законов во исполнение послания Президента».

«КС»: Как Вы относитесь к словам своих коллег по Госдуме о жестком регламенте работы в нынешнем созыве? В частности, к тому, что очень мало времени выделено на работу в регионе.

«Для работы в регионах, как и раньше, в этом созыве у депутатов есть одна неделя в месяц — региональная. Для более эффективной работы, мы решили вернуть распорядок работы к тому, как это было раньше: три пленарных недели, на которых проходит по два заседания. Когда нет заседений палаты, депутаты работают в комитетах. Это дает возможность более детально проработать законопроекты в комитетах и лучше подготовиться к пленарному заседанию. Опыт показал, что так Дума работает эффективнее».

«КС»: Где будете праздновать Новый год и что пожелаете нашим читателям?

«Новый год я всегда праздную дома, в кругу семьи. А всем читателям хочу пожелать здоровья, счастья и всего самого хорошего в новом году».

Алексей Диденко, председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, ЛДПР. Представляет Кемеровскую и Томскую области

«КС»: Как началась работа нового созыва, что удалось сделать до Нового года?

«Год для Госдумы только начался, мы находимся на старте. Этим созывом впервые за 23 года начали работать в октябре. До этого депутаты избирались в декабре, открывали сессию и уходили на каникулы. Депутаты седьмого созыва сразу погрузились в бюджетный процесс. И это с учетом всех бытовых проблем, перестановок, оргмоментов. Месяц примерно работали, что называется «на чемоданах»: пока определились с кабинетами, компьютеров нет, оргтехники тоже. Это их погрузило в некоторые экстремальные условия, но все, я считаю, достойно справились, влились в работу.

Думаю, что мы результативно отработали эти 17 пленарных заседаний. Порядка полутора сотен законов принято, в основном, которые были внесены в период между сессиями, на стыке двух палат либо внесенные в осеннюю сессию. Принимались законы, приходящие от правительства, бюджетообразующие. 9 января уже первый рабочий день, 11-го — первое пленарное заседание. Это была, в том числе, инициатива ЛДПР, мы просили часть праздников переносить на май и больше времени в январе оставлять. В начале календарного и финансового года продолжительные каникулы очень сильно бьют по экономике. Впервые к нам прислушались».

«КС»: Вашими коллегами высказывалось мнение, что нынешнему созыву отведено мало времени для работы в регионах. Согласны с этим?

«Депутатская работа сложная, связана с большим количеством перелетов и передвижений. Да, изменился распорядок. Раньше были две недели пленарные, 1 комитетская, но де-факто она была региональной, и одна полноценная региональная неделя. Сейчас в целях бесперебойного законотворческого процесса перешли на 3 пленарные недели. Когда об этом договаривались, решили, что выходные дни будут использоваться депутатами, как региональные. Количество дней не изменилось, но увеличилась нагрузка, более плотный график. Особенно тяжело дальневосточникам, им лететь 8 часов. Разумеется, в таком режиме не каждый может работать. Но это те условия, которые мы имеем. В январе у меня региональная неделя, посещу и Томскую и Кемеровскую область, буду работать с избирателями. Будем надеяться, что морозы не помешают, и избиратели будут приходить на встречи и запланированные мероприятия».

«КС»: Какие планы на 2017 год?

«Председателем Госдумы поставлена задача, руководством фракции – этим курсом и будем двигаться. Комитет будет участвовать в комиссии по разработке регламента в части законотворческой деятельности. Президент на встрече с депутатами отметил, что у нас в законопроекты вносится много поправок и изменений, много времени уходит на адаптацию и изучение материала (КоАП, налоговая). Нестабильность применительной практики негативно сказывается на общем уровне правовой культуры граждан. (Например, постоянное изменение ПДД). Будем стремиться улучшить качество, чтобы уменьшить количество поправок для большего количества полноценных, качественных законов. Возглавляемый мной комитет и фракция ЛДПР в этом активно участвуют. Уже в январе к первому совету Думы комплекс предложений будет внесен. Он позволит повысить эффективность законотворческого процесса. У нас 2220 законов осталось из предыдущих созывов. Такой огромный хвост, который нужно либо купировать, либо причесывать (смеется). Так просто болтаться он не может».

Вера Ганзя, член комитета по бюджету и налогам, КПРФ. Представляет Новосибирскую и Томскую области

«КС»: Ваше мнение о новом составе Госдумы?

«Конечно, есть существенная разница, в том, что было раньше, что есть сейчас. Нравится деловой настрой. В Госдуму пришло много профессионалов, это очень хорошо. Я работаю в комитете по бюджету и налогам, я вижу, что пришли профессионалы, это отрадно. Новые сибирские депутаты достаточно интересные. Хотя пока присматриваются, не выступают на заседаниях. Но уже заявили о себе, задают вопросы на совещаниях. Например, Виктор Игнатов стал играть заметную роль в «Единой России». Мне не важно, к какой партии принадлежит депутат, главное, чтобы работа была эффективной».

«КС»: Что удалось сделать до Нового года?

«Сейчас в Госдуме принимаются законопроекты, которые отлежали положенное и неположенное время и не рассматривались. Это в большей степени законодательные инициативы регионов. Наверное, некорректно и неуважительно по отношению к регионам рассматривать их по упрощенной процедуре – без обсуждения.

Беспокоит пока, что большинство законов, внесенных правительством РФ, принимаются безоговорочно. В том числе и законов, не очень «приятных» для регионов. Я считала, что одномандатники станут реальной силой по защите региональных интересов. Но они пока со всем соглашаются. По моему мнению, в Госдуме нужно деление на фракции не по партиям, а по региональному признаку. Не важно, от какой ты партии, важно, от какого региона. Вот ваша фракция – Сибирский федеральный округ – бейтесь за нее, а ваша фракция – Центральный округ – отстаивайте интересы.

Год был очень сложный. И в финансово-экономическом плане, и в плане несбыточности ожиданий населения. Работал антикризиный план, люди надеялись на смягчение ситуации. Но не получилось. Год был сложный, пусть он быстрее уходит. И проблемы уносит».

«КС»: Каким будет, по Вашему мнению, 2017 год?

«К сожалению, в 2017 году мы видим продолжение того экономического и политического курса, который уже избран ранее. Этот курс будет продолжен, больших изменений ждать не приходится. Что касается Новосибирской области, я хочу порадоваться вместе с земляками, что мы не в аутсайдерах, что у нас уровень госдолга и дефицит бюджета не зашкаливает, как в 14 регионах России. У нас есть доходы, которые обеспечивают более-менее сносное существование. Думаю, что в дальнейшем НСО найдет свой путь, потому что уповать только на федеральную поддержку нельзя».

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