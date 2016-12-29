На Красном проспекте в Новосибирске снесли часть административно-учебного корпуса ФСБ в рамках реконструкции. Его полностью восстановят к 5 февраля 2017 года.

Как следует из паспорта объекта, работы по реконструкции начались еще в августе текущего года. Сейчас центральная часть здания отсутствует. Реконструкция должна быть завершена в феврале следующего года. Работы предполагают воссоздание полной копии здания.

Заказчиком выступает дирекция по строительству в СФО управления капитального строительства службы обеспечения деятельности ФСБ. Субподрядчик — ООО «РеалСтройИнвест-М», генподрядчик — ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ РФ. Здание №84 на Красном проспекте в Новосибирске было сдано в эксплуатацию в 1940 году.

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