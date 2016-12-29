Ледовый городок на набережной Оби откроется 30 декабря

Открытие ледового городка «Морские дали» на набережной Оби в Новосибирске состоится завтра, 30 декабря. В этом году для оформления выбрана морская тематика.

В этом году дизайнеры изготовили изо льда корабли и замки, горки и морских обитателей. Самым высоким архитектурным сооружением — около 7 метров — стал «Дворец Русалки». Однако, от традиций отходить не стали, и самым главным строением изо льда все же остается горка, в текущем году — «Маяк». Высота конструкции составляет 11 метров, а длина ската – около 70 метров.

В новогодние каникулы на набережной пройдут культурно-развлекательные мероприятия для детей, молодёжи и программы для семей. В январе пройдет традиционный конкурс по скоростному спуску с горы «Хрустальная ледянка».

Вчера пресс-центр мэрии также сообщил о времени работы катка на главной елке Новосибирска — на площади Ленина. 31 декабря праздничная программа начнется с 17.00. Главная елка ждет всех, кто желает встретить Новый год под открытым небом. Каток начнет работать 1 января с 17.00 до 22.00. Уже второго января время работы будет обычным — с 10.00 до 22.00 (вторник — воскресенье, в понедельник — с 17.00).

В дни каникул посетителей ждут мастер-классы по хоккею с мячом, с шайбой и фигурному катанию. На месте будет работать прокат коньков и заточка собственного инвентаря.

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