Новосибирский метрополитен получил лицензию на сборку вагонов

В ходе онлайн-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что достигнута договоренность с Московским вагоноремонтным заводом о сборке вагонов метро в Новосибирске. Метрополитен получил лицензию.

Анатолий Локоть отметил, что лицензия дает право собирать вагоны метро для собственных нужд. Более того, потенциальным клиентом может оказаться метрополитен Екатеринбурга, ведь доставка вагонов из Новосибирска будет значительно дешевле, чем из Москвы.

Вагоны собственной сборки будут как минимум на треть дешевле закупаемых в Москве. Напомним, ранее метродепо «Ельцовское» освоило капитально-восстановительный ремонт вагонов. На месте меняют механическую часть, электропроводку и пневматику. За год удалось отремонтировать 8 вагонов — два полных состава. Ремонты значительно продляют срок эксплуатации метровагонов.

Мэр отметил, что сложно переоценить важность проделанного шага, ведь новый вагон метро обходится предприятию почти в 90 млн руб, тогда как на ремонтно-восстановительные работы требуется чуть больше 13 млн.

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