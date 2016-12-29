Сегодня, 29 декабря, ночью в центре Новосибирска произошла серьезная коммунальная авария. На пересечении улиц Орджоникидзе и Военной прорвало водовод d=700.

Как сообщают очевидцы в паблике «АСТ-54», гигантский поток воды превратил ул. Военную, которая имеет достаточно большой уклон, в бурную реку. Вода затопила не только проезжую часть и парализовала движение, но и полностью залила автозаправочную станцию. Вся водная масса хлынула в гаражные комплексы.

Судя по карте аварийных отключений, без холодной воды остался только дом №47 по ул. Орджоникидзе. Предполагаемое время включения — 20.00 сегодняшнего дня. Коммунальные службы пытаются устранить порыв. Что будет с улицей Военной после застывания воды, не сложно догадаться. Пока официальных комментариев по этому поводу не поступало.

Фото и видео очевидцев размещены в паблике «АСТ-54»

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