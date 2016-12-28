В 2016 году в СФО было закрыто 7 нелегальных производств алкоголя и 10 складов

С начала 2016 года в Сибири пресечена деятельность семи нелегальных цехов по производству алкогольной продукции и десяти нелегальных складов, где она хранилась. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления по регулированию алкогольного рынка по СФО.



Как сообщает Росалкогольрегулирование, в Сибири из незаконного оборота было изъято порядка 400 тыс литров алкоголя, а также 220 тыс литров спиртосодержащей жидкости и 133 единицы технологического оборудования для производства алкогольной продукции.

В частности, на территории Новосибирской области было выявлено 4 нелегальных цеха по производству алкоголя и 3 склада, а также было изъято 77 тыс литров алкогольной продукции, 216 тыс литров спиртосодержащей жидкости и 77 единиц технологического оборудования. В их числе, например, незаконное производство водки «Финляндия» в Октябрьском районе Новосибирска.

Ранее ведомство сообщало также, что с начала 2016 года изъяло из незаконного оборота и уничтожило более 3,2 млн литров контрафактного алкоголя.

Напомним, что этой зимой в Иркутской области большое количество людей смертельно отравилось спиртосодержащей жидкостью «Боярышник».

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