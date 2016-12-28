В период праздничных дней января Сибирским банком Сбербанка устанавливается особый график работы офисов.



В субботу, 31 декабря, подразделения Сибирского банка откроются в стандартном режиме, окончание времени работы — не позднее 15:00; 1,2 и 7 января – праздничные нерабочие дни; с 3 по 6 января обслуживание клиентов будет производиться только в дежурных офисах Банка по сокращенному графику. Начиная с 8 января, отделения будут работать в обычном режиме.

С подробной информацией о режиме работы подразделений Сибирского банка можно ознакомиться на сайте Сбербанка в разделе «Отделения и банкоматы».

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