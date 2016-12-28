Среда, Декабрь 28, 2016
Cуд поддержал Анвара Пириева в деле правообладания торговой маркой Traveler’s Coffee

Cуд поддержал Анвара Пириева в деле правообладания торговой маркой Traveler’s Coffee

 
 
Travelers
Фото Travelers Coffee

Арбитражный суд Москвы не поддержал «Трэвэлерс кофе интернэшнл» в иске против «Трэвэлерс кофе Москва» Анвара Пириева. Напомним, что последней Роспатент несколько месяцев назад передал правообладание торговым знаком Traveler’s Coffee.

Компания «Трэвэлерс кофе интернэшнл», принадлежащая группе иностранных инвесторов, которую до осени нынешнего года считали единоличным владельцем торговой марки, пока не смогла доказать свое право на использование бренда.

«КС» ранее подробно писал историю конфликта компаний «Трэвелерс кофе Москва» и «Трэвелерс кофе интернэшнл». Стороны не могли выработать единый подход к управлению активом, после чего на фоне обвинений и взаимных упреков решили разойтись. Осенью нынешнего года стало известно, что Роспатент поддержал Анвара Пириева в вопросе обладания торговым знаком «Трэвелерс кофе». Другая сторона с подобным решением была категорически не согласна, утверждая, что «решение Роспатента — это рейдерский захват предприятия», поэтому подала в суд. В итоге первую инстанцию компания «Трэвелерс кофе интернэшнл» проиграла.

Сам Анвар Пириев после объявления о решении Роспатента заявил «КС», что «правда, наконец, восторжествовала», и он намерен еще более активно развивать сеть франчайзи Traveler’s Coffee как в России, так и за ее пределами.

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