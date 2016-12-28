«КС» продолжает серию опросов, посвященных выявлению «компаний года» в различных отраслях сибирской экономики. На этот раз редакция предлагает проголосовать за лучшего участника в сфере сельского хозяйства.

Справка. Среди критериев выбора номинантом «Компании года», по версии «КС», — наиболее динамичные темпы развития, сопровождаемые ощутимым укреплением позиций компании на рынке, наиболее высокий прирост финансовых показателей: прибыли, выручки, оборота, наиболее заметная маркетинговая политика на рынке, активное экспансионное развитие в течение года, результативная управленческая политика, приведшая к заметным для рынка результатам, и так далее. Основой для анализа являются имеющаяся в распоряжении «КС» статистика независимых агентств по соответствующим рынкам, данные финансовой отчетности компаний, а также события, происходившие с организацией за год и нашедшие отражение на страницах издания и бизнес-портала.

В списке номинантов — компания «ЭКОНИВА», которая в начале года ввела в строй третью очередь животноводческого комплекса в селе Борково. В свою очередь тепличный комбинат «Толмачевский» получил финансирование в банках, после чего за несколько месяцев реализовал первую очередь проекта по выращиванию овощей. Племзавод «Ирмень» и «Консервщик» в уходящем году отличились ростом выпуска молока, причем первый помимо всего прочего удостоился звания «Честный поставщик», а второй в ближайшее время планируется его получить. «Молочная Азбука» весь год работает над модернизацией производства, на реализацию которого получила областные льготы.

Кто на ваш взгляд достоин быть «Компанией года-2016» в сфере АПК в Новосибирской области? «Ирмень»

«Сады Гиганта»

«Толмачевский»

«ЭКОНИВА»

Птицефабрика «Октябрьская»

«Консервщик» (марка Zorka)

«Молочная Азбука»

«Сиббарс»

«Камшат»

Другая компания (указать в комментариях) Результаты опроса