Арбитражный суд Западно-сибирского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу Натальи Ждановой на решение суда о признании ее банкротом.

Судебная коллегия постановила, что арбитражным судом Новосибирской области и апелляционной инстанцией в полной мере учтены все обстоятельства дела, поэтому менять принятые ими решения нецелесообразно. А именно: основатель «СЛК Моторс» признана банкротом, в отношении нее введена процедура реструктуризации долгов.

На кассационном слушании присутствовал представитель «ФК Открытие», который тоже ходатайствовал о признании должницы банкротом. Напомним, банк включен в реестр кредиторов Натальи Ждановой с долгом 2,076 млрд руб.

Напомним, указанное решение арбитражный суд НСО принял 11 августа текущего года по заявлению Аркадия и Галины Андреевых. Суд постановил, что г-жа Жданова задолжала истцам 26,3 млн руб. Существование долгов доказано судебными актами, вступившими в силу. Судом введена процедура реструктуризации долгов.

Наталья Жданова не согласилась с решением и подала апелляцию. Однако, 18 октября апелляционная инстанция тоже встала на сторону Андреевых.

Ранее Наталья Жданова рассказывала «КС», что ей ничего не остается, как действовать методами Андреевых, подавая на их банкротство, потому что на диалог, по ее словам, чета Андреевых не идет. Но и этот иск остался без удовлетворения.

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