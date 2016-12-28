В Новосибирске прошла конференция регионального отделения партии «Справедливая Россия», где избирали председателя в связи с истечением срока полномочий.
На должность председателя отделения президиум центрального совета партии рекомендовал Анатолия Кубанова, его региональные коллеги по этому поводу возражать не стали. Сам кандидат сначала отчитался о работе отделения, отметив удачные прошлогодние итоги выборов в заксобрание и горсовет, а также посредственный результат выборов в Государственную Думу в этом году.
Помимо Кубанова, полномочия которого продлили еще на два года, региональное отделение определилось с советом, куда вошли десять человек, в том числе Александр Замиралов, Данил Иванов, Олег Кочерга и Игорь Умербаев. Председателем контрольно-ревизионной комиссии стал Александр Вандакуров.
Напомним, Анатолий Кубанов является действующим депутатом и заместителем председателя заксобрания Новосибирской области.