В Новосибирске прошла конференция регионального отделения партии «Справедливая Россия», где избирали председателя в связи с истечением срока полномочий.

На должность председателя отделения президиум центрального совета партии рекомендовал Анатолия Кубанова, его региональные коллеги по этому поводу возражать не стали. Сам кандидат сначала отчитался о работе отделения, отметив удачные прошлогодние итоги выборов в заксобрание и горсовет, а также посредственный результат выборов в Государственную Думу в этом году.

Помимо Кубанова, полномочия которого продлили еще на два года, региональное отделение определилось с советом, куда вошли десять человек, в том числе Александр Замиралов, Данил Иванов, Олег Кочерга и Игорь Умербаев. Председателем контрольно-ревизионной комиссии стал Александр Вандакуров.

Напомним, Анатолий Кубанов является действующим депутатом и заместителем председателя заксобрания Новосибирской области.

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