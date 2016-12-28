В центре Новосибирска закрылась кофейня Tamel Coffee

На минувшей неделе прекратила работу кофейня Tamel Coffee, открывшаяся в Новосибирске в середине июля на улице Орджоникидзе. Многие участники рынка еще на момент запуска проекта отмечали, что стоимость аренды в данном месте очень высока.

Напомним, что кофейня Tamel Coffee на улице Орджоникидзе открылась в июле по соседству с отелем Marriott. Ранее на ее месте располагалось кафе «Вкуснотека». Открыли Tamel Coffee новосибирцы Валерий Витман и Алексей Пилько.

Площадь кофейни составляла 106 кв. метров, заведение было рассчитано на 23 посадочных места, интерьер выдержан в стиле минимализма.

Как ранее рассказывал один из совладельцев проекта Валерий Витман, в перспективе планировалось, что Tamel Coffee также станет арт-площадкой для проведения различных выставок, показов и встреч. Однако реализовать планы бизнесменам так и не удалось. Это был их первый проект в сфере общепита.

Своими конкурентами в Новосибирске Витман и Пилько называли все кофейни топового уровня. «Это, допустим, Mr. Cup, Pitchii Coffee. Косвенно к ним также можно отнести «Академию кофе», но теперь она работает не в авторском, а сетевом формате», — объяснял Алексей Пилько.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.