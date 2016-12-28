27 декабря по итогам прокурорской проверки законности проведения работ в дендрологическом парке Новосибирска возбуждено уголовное дело. Памятнику природы нанесен ущерб свыше 1,6 млн руб.

Проверка установила, что 6 декабря через дендропарк прокладывались кабельные линии к строящемуся зданию. Для этого подрядчики выкопали две траншеи протяженностью 440 метров, глубиной 100 см и шириной 50 см. Отметим, что дендропарк в Новосибирске — памятник природы регионального значения, на который распространяется режим особо охраняемой природной территории.

«В ходе работ уничтожен плодородный слой почвы на площади 220 кв.м, повреждена корневая система 53 сырорастущих деревьев, а путем рубки уничтожено 4 сырорастущих дерева. Общая сумма ущерба составила более 1,6 млн рублей», — сообщил старший помощник прокурора области

по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

Отметим, что нарушение режима заповедников, заказников, национальных парков, памятников природы и других особо охраняемых государством природных территорий, повлекшее причинение значительного ущерба, наказывается штрафом либо обязательными или исправительными работами.

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