Искитимский суд удовлетворил иск о сносе дамбы к элитному поселку «Остров»

В понедельник, 26 декабря Искитимский районный суд удовлетворил иск о сносе самовольной дамбы к острову в акватории Бердского залива. Напомним, что соединяет с материком строящийся элитный коттеджный поселок «Остров». Последний, в частности, не согласен с решением суда и намерен его обжаловать.

Искитимский районный суд удовлетворил иск о сносе самовольной дамбы к острову в акватории Бердского залива, на котором на данный момент строится элитный коттеджный поселок «Остров».

Напомним, что заместитель генерального прокурора России направил в суд иск о сносе самовольного сооружения, возведенного дачным некоммерческим товариществом «ФМК», в декабре 2015 года. В ходе проверки ведомством было установлено, что ДНТ «ФМК» в акватории Бердского залива Новосибирского водохранилища в районе села Морозово строит автомобильную дорогу, соединяющую правый берег залива с безымянным островом.

«Между тем возведение данного объекта произведено с грубыми нарушениями требований водного, градостроительного, земельного, экологического, санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об искусственных земельных участках, безопасности дорожного движения, других законов и нормативных правовых актов», — отмечалось в сообщении генпрокуратуры.

На текущей неделе, 26 декабря, Искитимский районный суд удовлетворил иск о сносе самовольной дамбы к острову в акватории Бердского залива. По закону, в течение 30 дней решение вступит в силу, если не будет обжаловано. В противном случае после апелляции в Новосибирском областном суде застройщик или судебные приставы будут обязаны снести дамбу.

Представители ДНТ «ФМК» на запрос «КС» сообщили, что с решением суда категорически не согласны. «Будем в обязательном порядке обжаловать решение суда в апелляционную инстанцию Новосибирского областного суда. Считаем, что дело рассмотрено необъективно, с существенными процессуальными нарушениями. Достаточно указать, что спор в интересах собственника водного объекта был разрешен без привлечения уполномоченного органа Верхне-Обского Бассейнового Водного Управления, — подчеркивают в ДНТ «ФМК». — Конкретные доводы апелляционной жалобы будут определены, после изучения текста решения суда, которое будет изготовлено после 9 января 2017 года».

При этом, по мнению ДНТ «ФМК», решение о сносе является предельно жестким и несоразмерным характеру претензии прокуратуры. «ДНТ «ФМК» в ходе всего процесса говорило о готовности выполнить любые требования прокуратуры, провести необходимые исследования окружающей среды, выполнить мероприятия по их охране. Однако, по неизвестным причинам, прокуратура настаивает на самом крайнем варианте. Фактически, какого-либо вреда экологии или жизни и здоровья граждан возведенная дамба очевидным образом не наносит. Каких-либо доказательств этого в материалах дела представлено не было», — заключают в ДНТ «ФМК».

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