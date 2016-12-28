Крупный красноярский авторитейлер «Медведь-Холдинг» запустил дилерский центр Suzuki. В канун нового года состоялось его техническое открытие. Информацию об этом «КС» сообщили в российском представительстве Suzuki. Напомним, что 30 ноября «Медведь-Холдинг» также технически запустил автосалон Citroen.

О подписании договора между «Медведь Холдингом» и Suzuki стало известно в августе 2016 года.

Шоу-рум марки Suzuki занял часть площадей дилерского центра, где сейчас располагается марка Peugeot. Дистрибьютор оценивает это решение как временное. «О сроках перехода к постоянному салону мы будем говорить спустя год по результатам продаж и развития ситуации на автомобильном рынке в целом», — поясняла ранее «КС» PR-менеджер Suzuki в России Ксения Гребенкина.

«Медведь-холдинг» ─ официальный дилер Volkswagen, Skoda, Hyundai, Peugeot, BMW, Mitsubishi в Красноярском крае, BMW, Mitsubishi, Skoda, Volkswagen в республике Хакасия, BMW в Новосибирской области. Также «Медведь Холдинг» владеет крупнейшей в Красноярском крае сетью магазинов «Аккумуляторные центры «Медведь».

На сегодня у Suzuki уже есть в Красноярске официальный дилер — компания «Премиум-Авто» Александра Панченко. Она стала партнером Suzuki по автомобилям этой марки в 2009 году. В сентябре 2015 года компания открыла полнофункциональный дилерский центр Suzuki общей площадью 5 тысяч кв.м. Объем инвестиций в проект составил порядка 300 миллионов рублей. Кроме «Премиум-Авто» Александру Панченко также принадлежат компании «Статус-Авто» (официальный дилер Infiniti в Красноярске) и «Престиж Авто» (официальный дилер Porsche в Красноярске). Вместе с тем, дистрибьютор немецкой марки в прошлом году нашел в городе нового партнера ─ группу компаний «Крепость» Александра Кангуна.

Также «Медведь-Холдинг» запустил дилерский центр Citroen. «КС» уже писал о том, что официальный дилер марки — группа компаний «СИАЛАВТО» — по собственной инициативе закрыл шоу-рум марки Citroen в Красноярске. По словам представителей «Медведь-Холдинга», решение о получении дилерства Citroen было принято в связи с тем, что на текущий момент «Медведь-Холдинг» представляет бренд Peugeot, и соответственно может использовать действующие мощности по этой марке для работы с «родственным» французским брендом. Прежде всего, речь идет о сервисном обслуживании автомобилей.

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