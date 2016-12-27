В декабре стоимость новосибирских новостроек выросла на 0,25%

В декабре средние удельные цены на квартиры в новостройках Новосибирска выросли на 0,25% до уровня 54,51 тыс. руб. за кв. м, в октябре и ноябре рост составил 0,82 и 0,14% соответственно.



Стоимость квадратного метра в новостройках Новосибирска по итогам декабря 2016 года выросла на 0,25%, сообщают в агентстве недвижимости «Жилфонд».

«Ранее мы прогнозировали, что этой осенью повышение средних цен на рынке новостроек может продлиться до середины декабря, – это подтвердилось по итогам последнего квартала 2016 года, – говорит руководитель отдела новостроек агентства недвижимости «Жилфонд» Григорий Якобсон. – Количество новых дешёвых проектов не растёт, а потребители покупают в существующих новостройках, в первую очередь, недорогие квартиры – происходит так называемое «вымывание» самых дешёвых квартир, таким образом, растёт средняя цена оставшихся вариантов».

Так, средняя удельная цена квадратного метра в однокомантной квартире составляет 57,03 тыс. руб. за кв. м., в «двушке» – 53,80 тыс. руб. за кв. м., а в 3-комнатной – 53,19 тыс. руб. за кв. м.

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