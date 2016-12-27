Редакция «КС» подвела итоги 2016 года, определив «Компанию года» и «Персону года» в сфере финансов. Мы предлагаем вам проголосовать за того участника рынка, которого вы считаете наиболее достойным считаться «Компанией года» по итогам 2016 года.

Справка. Среди критериев выбора номинантом «Компании года», по версии «КС», — наиболее динамичные темпы развития, сопровождаемые ощутимым укреплением позиций компании на рынке, наиболее высокий прирост финансовых показателей: прибыли, выручки, оборота, наиболее заметная маркетинговая политика на рынке, активное экспансионное развитие в течение года, результативная управленческая политика, приведшая к заметным для рынка результатам, и т.д.

Основным критерием выбора номинантов «Персоны года» является заметный вклад в достижение результатов компании.

Основой для анализа являются имеющаяся в распоряжении «КС» статистика независимых агентств по соответствующим рынкам, данные финансовой отчетности компаний, а также события, происходившие с организацией за год и нашедшие отражение на страницах издания и бизнес-портала.