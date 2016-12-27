Мошенничество с НДС на 96 млн руб обернулось 2 годами колонии

Вступил в законную силу приговор директору новосибирской коммерческой организации 33-летней Анастасии Пивень, которая пыталась получить возмещение НДС на 96 млн руб.

Новосибирский областной суд отклонил апелляцию и оставил без изменения приговор, вынесенный Дзержинским районным судом, в отношении Анастасии Пивень. Она признана виновной в покушении на мошенничество группой лиц по предварительному сговору, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд установил, что с августа 2011 года по октябрь 2013 Пивень, будучи директором коммерческой организации, подавала в налоговые органы Новосибирска и Омска поддельные документы о совершенных сделках по реализации лесоматериала. По ним она надеялась получить возмещение НДС на общую сумму в 96 млн руб.

Камеральные проверки налоговой показали: никаких финансово-хозяйственных операций совершено не было. соответственно, возмещать нечего. Пивень было отказано в возмещении, но выявленный факт стал основанием для возбуждения уголовного дела.

Суд первой инстанции приговорил Пивень к 2 годам колонии общего режима. Защита обратилась с апелляцией для отсрочки исполнения приговора до достижения ребенком осужденной 14 лет. Областной суд посчитал, что первая инстанция в достаточной мере учла все обстоятельства и тяжесть преступления, поэтому менять приговор нецелесообразно.

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