Новосибирский завод имени Коминтерна попал в новый санкционный список США. Впрочем, переживать по этому поводу, как выяснилось не стоит. По мнению начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александра Люлько, предприятие работает на внутренний рынок, поэтому внешние ограничения ему не важны.

Всего в новый список попали 27 российских предприятий, семь из которых входят в концерн «Алмаз-Антей». Помимо завода имени Коминтерна под санкции попали рязанский завод «Красное знамя», Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники, петербургский Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры, Обуховский завод, а также Лианозовский электромеханический завод и Уральское производственное предприятие «Вектор».

Новосибирский завод имени Коминтерна занимается выпуском радиолокационных станций обнаружения для зенитно-ракетных комплексов С300 и С400 и других средств ПВО. До этого в санкционный список вошли Новосибирский завод полупроводниковых приборов, ПО «Луч и предприятие по производству приборов ночного видения «Катод».

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