Подозреваемому в совершении звонка о минировании зданий в Новосибирске грозит до трех лет лишения свободы

Напомним, что 21 декабря около 11.30 в полицию поступил звонок неизвестного, который сообщил о взрывных устройствах, находящихся в двух зданиях на улицах Фрунзе, Крылова и Богдана Хмельницкого в Новосибирске.

Как ранее сообщал «КС», 21 декабря, в 11.26 поступил анонимный звонок об угрозе взрыва четырех зданий на территории Новосибирска: ул. Фрунзе, 232, ул. Фрунзе, 234/1 (жилой комплекс «Созвездие»), ул. Крылова, 36 (бизнес-центр «На Крылова»), ул. Богдана Хмельницкого, 100 (ТК «ВТД&Колорлон»).

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции эвакуировали персонал организаций, расположенных в этих зданиях, и провели полное обследование помещений с привлечением кинологов и специалистов-взрывотехников. Предметов, угрожающих жизни и здоровью людей, обнаружено не было.

В этот же день было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность мужчины, звонившего с угрозами. Вчера по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан 28-летний ранее не судимый житель Калининского района. Во время обыска полицейские изъяли вещественные доказательства совершения преступления.

По данным ГУ МВД России по Новосибирской области, подозреваемый признался в совершенном деянии. В соответствии с действующим уголовным законодательством ему грозит до трех лет лишения свободы.

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