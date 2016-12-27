В Барнауле обрушилась крыша торгового центра «Галактика»

Обрушение крыши под тяжестью снега в торгово-развлекательном центре «Галактика» в Барнауле произошло около 21 часов вечера 26 декабря. Крыша обрушилась на территории, которую занимает продуктовый супермаркет «Ашан», сообщает издание «Капиталист».

По предварительным данным, в результате обрушения крыши никто не пострадал. Посетителей на тот момент в ТРЦ, по информации издания «Капиталист», было немного, около 50 человек. Все они были срочно эвакуированы сотрудниками центра. Они же вызвали МЧС.

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, под тяжестью снега произошел разрыв потолочных конструкций. Площадь повреждения составила 50 кв. метров. На вызов прибыло 12 единиц техники и 43 спасателя.

Отметим, что ТРЦ «Галактика» начал работу буквально полтора месяца назад – 17 ноября. Якорный арендатор объекта — гипермаркет «Ашан». Общая площадь торгово-развлекательного центра составляет 154 тыс. кв. метров. Также в ТРЦ расположены магазины O’Stin, Zara, Puma, Adidas, OGGI, Bershka и другие, салоны сотовой связи, зоомагазин. Это первая очередь проекта. Вторую компания-застройщик ООО «Первый», владельцем которой является семья основателя торговой сети «Мария-Ра» Александра Ракшина, планирует сдать весной 2017 года.

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