«Обувь России» выплатила третий купон по биржевым облигациям в объеме 34,4 млн рублей

Вчера, 26 декабря, состоялась выплата доходов по третьему купону биржевых облигаций ООО «Обувьрус» (входит в группу компаний «Обувь России») серии БО-06 (идентификационный номер 4B02-06-16005-R от 21.03.2016 г).

Общая сумма выплат — 34 405 480 руб. (68 810,96 руб. на одну облигацию), что соответствует ставке купона 13,8% годовых. Компания в полном объеме выполнила обязательства по выплате купонного дохода.

Бонды серии БО-06 в объеме 1 млрд рублей «Обувь России» разместила 28 марта 2016 года на московской Бирже по открытой подписке. Количество выпущенных ценных бумаг — 500, номинальная стоимость — 2 млн рублей. Срок обращения займа составляет пять лет, предусмотрена оферта через три года. Выплата купона производится каждый квартал. Организатор и технический андеррайтер сделки — ПАО АКБ «Связь-Банк».

Сейчас в обращении на московской бирже находятся два выпуска биржевых облигаций «Обуви России» БО-05 и БО-06 на общую сумму 2 млрд рублей.

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