Рейс из Новосибирска во Вьетнам задержался на 15 часов

Западно-сибирская транспортная прокуратура проверила соблюдение прав пассажиров при задержке рейса из Новосибирска в Камрань. Вылет был задержан на 15 часов из-за неисправности самолета.

Как сообщает «Интерфакс», авиалайнер компании Royal Flight должен был отправиться во Вьетнам в 11:50 в понедельник. Однако выяснилось, что у борта проблемы со створками шасси. Починить «Боинг-757» вовремя не удалось. Пассажиры отправились во Вьетнам в 03:14 во вторник на резервном воздушном судне.

На чартерный рейс были зарегистрированы 224 человека, в том числе 5 детей. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о защите прав пассажиров. На сайте авиакомпании никакой информации о произошедшем нет. Ранее, 23 декабря, был отложен рейс из Кемерово в Камрань. Задержку представители авиакомпании обосновали плохими погодными условиями во Вьетнаме.

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