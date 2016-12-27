Более 215 млн руб привлечено в бюджет Новосибирской области по заявкам, которые министерство экономического развития региона направляло на федеральный уровень. Указанная субсидия будет использована на возмещение затрат по созданию инфраструктуры Промышленно-логистического парка и Биотехнопарка. Об этом сообщает пресс-служба правительства НСО.

В уходящем году указанные индустриальные парки уже прошли проверку Минпромторга РФ. Было определено, что они соответствуют необходимым требованиям. Благодаря этому объекты вошли в федеральный реестр индустриальных парков.

В Первом квартале 2017 года Минэкономразвития НСО также планирует направить заявку на получение субсидии по итогам деятельности резидентов индустриальных парков за четвертый квартал 2016 года.

В течение всего периода создания и развития ПЛП и Биотехнопарка в Кольцово их поддержка велась за счет бюджета Новосибирской области.

Справка:

Постановление Правительства РФ от 30.10.2014 № 1119 (о мерах финансового стимулирования регионов по созданию и развитию индустриальных парков) предполагает, что федеральная субсидия на возмещение затрат по созданию инфраструктуры индустриальных парков предоставляется ежеквартальными траншами, размер которых определяется, исходя из объема федеральных налогов, уплаченных резидентами индустриальных парков, по результатам их деятельности за квартал, предшествующий кварталу получения федеральной субсидии.

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